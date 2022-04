Football féminin : "Les mentalités changent au Sénégal"

INTERVIEW

À 27 ans, Mame Khady Pouye a réalisé son rêve : être footballeuse professionnelle. Depuis cinq ans, cette Sénégalaise joue au sein du Dakar Sacré-Coeur. Alors que le football féminin se développe partout dans le monde, et notamment en Afrique, grâce à l'impulsion de la Fifa, elle témoigne auprès de France 24 de l'évolution des mentalités dans sa discipline.

La femme est l’avenir du football africain et la Confédération africaine de football (CAF), comme la Fifa, l'ont bien compris. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine aura lieu au Maroc en juillet 2022, l'année 2021 a été marquée par la première édition de la première Ligue des champions africaine féminine. Une compétition dont Dakar Sacré-Coeur, champion du Sénégal en 2021, a disputé le tour préliminaire.

"Le football féminin se développe. Ici au Sénégal, on constate une demande qui augmente d’années en années", note Matthieu Chupin, président et fondateur du Dakar Sacré-Coeur (DSC).

Mame Khady Pouye a réalisé son rêve de petite fille : elle qui tâte le cuir depuis l’âge de 10 ans, est désormais footballeuse professionnelle. La numéro 14 de 27 ans évolue au poste de latérale droit à DSC, partenaire de l'OL sur le continent africain. Rencontrée par France 24 à Dakar, elle raconte l'évolution du foot féminin dans son pays.

France 24 : ces dernières années, on voit une explosion du nombre de footballeuses dans le monde. Est-ce la même chose au Sénégal ?

Mame Khady Pouye : Je suis au Dakar Sacré-Cœur depuis les débuts de l'équipe féminine. Cela fait déjà cinq ans. Cette augmentation du nombre de footballeuses, c'est quelque chose de bien : ces dernières années, le football féminin s'est développé au Sénégal, notamment grâce aux politiques de la Fifa. C'est une chance pour nous !

Pour le moment, au Sénégal, le football féminin n'est pas encore totalement professionnalisé. Certaines équipes ont donc des joueuses de haut niveau et d'autres non. Les scores des matches peuvent être énormes. Mais je pense que ça va se lisser. Une nouvelle génération arrive : des U15, des U17 (les catégories de jeunes de moins de 15 et 17 ans, NDLR) qui ont eu la chance d'intégrer des centres de formation. Avec leur travail, ça va s'améliorer.

Et tous les clubs ne paient pas un salaire : pour moi, ça n'a commencé qu'ici au Dakar Sacré-Cœur. Il n'est pas suffisant pour vivre donc je travaille à côté mais j'ai désormais la chance d'être dans une très bonne structure pour vivre ma passion.

Le football est souvent vu comme un sport d'hommes. Vous avez déjà eu affaire à ce problème de mentalité ?

Les mentalités changent. Nous constatons qu'ici, au Sénégal, le football féminin est de mieux en mieux accepté. Avant, ce n'était même pas toléré ; avant, il n'était pas évident pour nous de jouer au football. La famille ne voulait pas… Maintenant, il y a davantage de compréhension. Il y a même certains parents qui motivent leur fille à s'inscrire.

Ça m'est arrivé personnellement. J'avais une tante qui était totalement opposée à ce que je fasse du football. Elle me disait d'étudier d'abord. Mais plus j'avançais dans mes études, moins je jouais au football…. Forcément, j'ai pris du retard. J'ai dû attendre d'avoir un diplôme, une licence en logistique, pour m'y remettre. Maintenant, ma famille a accepté la situation et m'accompagne.

Les filles s'entraînent aussi sérieusement que les garçons, si ce n'est plus. © Romain Houeix, France 24

Pensez-vous qu'il est plus simple pour les garçons de devenir footballeurs professionnels que pour les femmes ?

C'est plus facile pour les garçons que pour nous. Le football masculin est plus développé et ils gagnent plus d'argent.

Mais nous, on s'entraide mutuellement. On s'entraide pour progresser et aller de l'avant. On sort ensemble, on va à la plage, on mange ensemble. On a des liens très très forts en dehors du terrain.

