CAN-2023 : les groupes des éliminatoires sont connus

TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort des éliminatoires a eu lieu mardi en Afrique du Sud et a réparti 48 équipes africaines en 12 groupes. Les 24 qui se qualifieront s'affronteront en Côte d'Ivoire en juin 2023.

Publicité Lire la suite

La page de la Coupe d'Afrique au Cameroun est tournée, la route vers la CAN en Côte d'Ivoire s'ouvre déjà. Mardi 19 avril, un tirage au sort a réparti 48 équipes en 12 groupes. Les deux meilleures de chaque poule obtiendront leur ticket pour la prochaine édition de la CAN.

Tout le continent était concerné par ce tirage au sort, à l'exception des six pays éliminés lors du tour préliminaire : Maurice, Djibouti, les Seychelles, la Somalie, le Tchad et l'Érythrée.

Les équipes étaient réparties dans quatre pots en fonction du classement FIFA établi le 31 mars, de manière à ce que les grosses nations du continent ne se rencontrent pas. Ce qui n'a pas empêché la RD Congo d'être placée dans le groupe du Gabon, le Sénégal de trouver sur son chemin le Bénin et le Mali de retrouver l'étonnante Gambie, déjà affrontée au Cameroun.

À noter qu'en sa qualité de pays-hôte, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée pour la compétition. Les Comores, la Zambie et le Lesotho se disputeront un unique ticket dans le groupe H.

Les éliminatoires débuteront le 30 mai prochain.

Le tirage au sort complet

Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe.

Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini.

Groupe C : Cameroun, Kenya*, Namibie, Burundi.

Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie.

Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique.

Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie.

Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud.

Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho.

Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan.

Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana.

Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe*, Liberia.

Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.

🔢 = ✅



Voici les groupes #TotalEnergiesAFCONQ2023 👇



Qui ira en finale? 🤔 pic.twitter.com/nYxlXexS4F — CAF - FR (@caf_online_FR) April 19, 2022

* Le sort du Kenya et du Zimbabwe, suspendus par la Fifa le 24 février pour interférences politiques, reste en suspens. Si leur suspension n’est pas levée deux semaines avant la première journée des éliminatoires, ces sélections "seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition". Les groupes C et K se composeraient alors de trois équipes avec une seule élimination.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne