Ligue des champions CAF : les Algériens du Chabab Belouizdad visent l'exploit face au Wydad

QUARTS DE FINALE

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions CAF se poursuivent samedi. Après la défaite à domicile 1-0 lors du match aller, le club algérien du Chabab Belouizdad est condamné à l’exploit sur le terrain du Wydad Casablanca, l’un des favoris de la compétition. Notre envoyé spécial au Maroc, Cédric Ferreira, a rencontré l'équipe lors de la préparation de ce match décisif.

Publicité Lire la suite

Fin de journée à Casablanca vendredi 22 avril : pour les joueurs du Chabab Belouizdad, il est l’heure de rompre le jeûne du ramadan avec une traditionnelle soupe harira. Quelques heures plus tard, direction l’entraînement sous haute sécurité.

Les Algériens doivent réaliser un exploit chez l’un des favoris de cette Ligue des champions africaine, le Wydad Casablanca, après la défaite 1-0 concédée au match aller.

"On sait que c’est une grosse équipe, ils ont bien géré le match même s’ils étaient à 10. Après, on doit s’inspirer d’équipes comme ça pour pouvoir chercher la qualification. Le public va être chaud, c’est quelque chose qui va nous motiver, on sait qu’il va falloir tout donner sur le terrain pur rendre fier nos supporters et ramener la qualification à Alger", confie Ahmed Abdelkader, le gardien du CR Belouizdad.

Avec cinq titres en cinq ans, le Chabab vit actuellement une période prolifique. Belouizdad est même très bien parti pour remporter le championnat algérien une troisième fois d’affilée. Arrivé en septembre dernier, l’entraîneur brésilien Marcos Paqueta espère maintenant faire briller le club sur la scène continentale en allant plus loin que les quarts de finale : "Il y a eu une progression de l’équipe ces dernières saisons. Et cette année, cela continue. On va voir si on arrive à franchir la barrière des 1/4 de finale, c’est difficile mais ce n’est pas impossible."

La saison dernière, Belouizdad avait été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions CAF. Pour ne pas revivre pareille désillusion, le champion d'Algérie est condamné à l'exploit face au Wydad. La tâche s'annonce très difficile face au champion du Maroc en titre, à domicile, dans un stade acquis à sa cause où l'ambiance sera très électrique. Mais le CR est convaincu de pouvoir se qualifier pour la première fois pour les demi-finales de cette compétition.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne