Football européen : le PSG et le Bayern titrés, le Real à un point de la couronne

TOUR DES STADES

Les championnats européens approchent de leur dénouement. Les championnats de France et d'Allemagne connaissent déjà leur vainqueur, respectivement le PSG et le Bayern Munich. En Angleterre, le mano a mano continue entre Liverpool et Manchester City.

• Ligue 1 : le PSG sacré mais plombé de questions

Paris champion... en catimini. Avec un éclair de Lionel Messi contre Lens (1-1), le PSG a décroché sans briller son 10e titre de champion de France, record égalé, dans l'étrange ambiance d'un Parc des princes désabusé.

Derrière, Marseille a dompté Reims (1-0) dimanche pour consolider sa deuxième place de Ligue 1 grâce à un but déroutant de Gerson. Ce succès, lent à se dessiner, a été célébré avec effusion par les Marseillais au stade Auguste-Delaune : il permet à l'équipe de Jorge Sampaoli de conserver son matelas de six points à la deuxième place, derrière l'intouchable Paris SG.

Derrière les Marseillais (65 pts), seuls Rennes et Monaco (59 pts) semblent rester à portée de la deuxième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Après deux défaites contre des adversaires directs, Rennes a enfin repris sa marche en avant aux dépens de Lorient, malgré l'exclusion de son défenseur Nayef Aguerd à l'heure de jeu. Monaco a pour sa part balayé Saint-Étienne (1-4).

Nice a renoué avec le succès en domptant difficilement Troyes (1-0) sur un but de Khéphren Thuram (90e+4), grimpant à la cinquième place. Ce match terne n'a pas tout réglé mais il permet au moins aux Niçois (57 pts) de se replacer dans la course à l'Europe, en embuscade à deux longueurs de la troisième place et devant Strasbourg (56 pts), refroidi 1-0 par un but de Zeki Celik (87e) à Lille. Le club nordiste (9e) garde l'espoir fou d'accrocher l'Europe alors que l'équipe alsacienne, qui était invaincue depuis trois mois, voit sa belle série s'interrompre.

• Serie A : le titre se jouera entre Milanais

L'AC Milan, vainqueur à l'arraché de la Lazio à Rome (2-1) dimanche lors de la 34e journée, a confirmé que la bataille pour le scudetto allait désormais se résumer à un derby milanais, dont Naples, piégé à Empoli (2-3), semble exclu.

Milan compte deux points d'avance sur l'Inter, vainqueur samedi de l'AS Rome (3-1), et sept sur Naples. Mais les Nerazzurri peuvent reprendre la tête dès mercredi s'ils remportent leur match en retard à Bologne.

Naples (3e), en revanche, voit s'envoler toujours plus ses rêves de scudetto pour s'être sabordé à Empoli 3-2 après avoir mené 2-0 jusqu'à la 80e minute. La défense napolitaine, orpheline de son "roc" Kalidou Koulibaly, suspendu, a sombré en dix minutes, offrant aux Toscans (14es) leur premier succès depuis décembre.

Le Napoli, menacé de voir la Juventus (4e) revenir à un point en cas de victoire contre Sassuolo lundi, a annoncé une mise au vert aux allures de sanction pour toute l'équipe.

• Bundesliga : le Bayern Munich champion pour la 10e fois consécutive

Trente-deux titres de champion d'Allemagne, dont dix consécutif, ce qu'aucune équipe n'avait fait dans un grand championnat : le Bayern Munich s'est offert ce nouveau trophée samedi de la plus prestigieuse des façons, en battant son rival historique Dortmund 3-1 à l'Allianz Arena.

Au coup de sifflet final, les Bavarois ont sacrifié à la tradition de la "douche de bière", arrosant notamment copieusement leur entraîneur, Julian Nagelsmann, de blonde bavaroise.

Avec 12 points d'avance sur Dortmund à trois journées de la fin, les Bavarois ne peuvent plus être rejoints et conservent le "Schale", le trophée du champion qu'ils détiennent depuis 2013. Dortmund, avec huit points d'avance sur son premier poursuivant Leverkusen, n'a en principe rien à craindre pour sa deuxième place.

Dans les autres matches, le RB Leipzig a été battu 2-1 à domicile par l'Union Berlin, contre toute attente, et a cédé la troisième place de la Bundesliga samedi à Leverkusen, large vainqueur 4-1 sur la pelouse du dernier et déjà relégué Fürth.

• Liga : le FC Barcelone perd encore

Le Real Madrid à un point du titre ! Le FC Barcelone s'est encore incliné 1-0 dimanche au Camp Nou contre le Rayo Vallecano en match en retard de la 21e journée de Liga, offrant presque le titre de champion d'Espagne au rival merengue.

Les Catalans ont cédé dès la 7e minute sur un but d'Alvaro Garcia, qui a trompé Marc-André ter Stegen du droit après s'être défait du marquage de Sergino Dest, et ont essuyé leur troisième défaite à domicile en dix jours, après l'élimination de Ligue Europa concédée contre l'Eintracht Francfort (3-2) et le revers 1-0 contre Cadix en Liga.

Le Real Madrid aura ainsi une chance de célébrer son 35e titre de champion d'Espagne sur son terrain samedi (16 h 15), en cas de victoire ou de nul face à l'Espanyol Barcelone au Bernabéu.

Il n'y a qu'un scénario quasi impossible qui pourrait pousser le Barça à empêcher le Real de s'approprier la couronne espagnole : il faudrait que le club catalan gagne ses cinq matches de championnat restants, et que le Real les perde tous.

• Premier League : Liverpool et Manchester City toujours au coude-à-coude

Manchester City et Liverpool ne se quittent plus. Les Mancuniens ont écrasé Watford (5-1) samedi lors de la 34e journée du Championnat d'Angleterre, prenant provisoirement quatre points d'avance sur les Reds. Les hommes de Jürgen Klopp ont cependant parfaitement réagi le lendemain en remportant haut la main le derby du Merseyside face à Everton (2-0).

Les Blues de Chelsea sont difficilement venus à bout de West Ham (1-0) en toute fin de rencontre et conservent leur troisième place (65 pts) avec une avance confortable sur Arsenal (60) et Tottenham (58). West Ham reste à la septième place.

Ce mois d'avril restera d'ailleurs comme celui de tous les paradoxes pour les Gunners. Contre Manchester United (3-1), ils ont remporté leur deuxième victoire probante en trois jours après avoir battu Chelsea sur son terrain (4-2). Deux victoires contre deux membres du "Big Six" qui tranchent avec leur trois défaites précédentes, dans la première quinzaine du mois, contre des formations de seconde partie de tableau (Crystal Palace, Brighton et Southampton).

Les Gunners repassent devant Tottenham à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, à cinq matches de la ligne d'arrivée. Les Spurs, de leur côté, ont livré une copie très fade à Brentford (0-0), et ont maintenant deux points de retard sur leur grand rival du nord de Londres.

