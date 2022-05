Football européen : le Real Madrid roi d'Espagne, l'OM et l’Atlético grillent un joker

TOUR DES STADES

Alors que le Real Madrid s'est adjugé la couronne d'Espagne, samedi, le suspens reste entier en Premier League et en Serie A. Manchester City et Liverpool sont toujours au coude à coude en Angleterre, tandis que l'AC Milan reste à la portée de l'Inter. En Ligue 1, l'OM voit désormais sa place de dauphin menacée par Rennes et Monaco.

Publicité Lire la suite

Ligue 1 : l’OM met en péril sa 2e place, Rennes et Monaco à l’affût

L'OM a perdu gros en s’inclinant, dimanche 1er mai, à domicile face à Lyon (3-0), dans le choc de la 35e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont grillé un joker et relancé malgré eux la course pour la deuxième place convoitée par ses concurrents directs, Rennes et Monaco, qui reviennent à trois longueurs. Les Rennais, troisièmes grâce à une meilleure différence de but, ont battu Saint-Etienne (2-0) samedi, tandis que les Monégasques ont enchaîné contre Angers (2-0) une septième victoire de suite.

Nice (5e, à deux points du podium), qui est allé gagner à Bordeaux (0-1) grâce à une nouvelle réalisation d’Andy Delort, a toujours le podium dans son viseur. Strasbourg (6e) a tenu en échec le PSG vendredi (3-3), en Alsace, au terme d'un match spectaculaire.

En bas de tableau, Bordeaux et Metz continuent de glisser vers la relégation, tandis que Saint-Étienne, Clermont et Lorient, défaits tous les trois ce week-end, risquent de se battre jusqu’au bout pour éviter la place de barragiste.

Premier League : Liverpool ne lâche pas City, Arsenal s’accroche à la 4e place

Le duel à distance entre Manchester City et Liverpool, toujours en course en Ligue des champions, s’est poursuivi lors de la 35e journée de Premier League. Leur duel a même donné lieu, samedi, à un chassé-croisé en tête, les Reds s'emparant des commandes du championnat en gagnant à Newcastle (0-1), avant que le leader mancunien ne les reprenne avec autorité à Leeds (0-4). Les hommes de Pep Guardiola conservent un petit point d’avance qui pourrait faire leur bonheur en fin de saison.

Un autre chassé-croisé a eu lieu entre Tottenham, vainqueur facile de Leicester (3-1), qui s'est emparé pour deux petites heures de la 4e place qualificative pour la C1, avant de voir son ennemi ancestral Arsenal la lui reprendre, à la faveur d’une précieuse victoire à West Ham (1-2). Séparées de deux points, les deux formations londoniennes se retrouveront le 12 mai pour un match à enjeu au Tottenham Hotspurs Stadium.

We keep pushing on 💪 pic.twitter.com/K3tMpJAbNu — Jordan Henderson (@JHenderson) April 30, 2022

Enfin, une nouvelle bourde défensive de Chelsea a offert à Everton un succès capital pour le maintien (1-0), dimanche. Un succès aussi inattendu que précieux, puisque les trois points remportés par les Tofees leur redonnent de l’espoir, même s'ils restent 18e et premier relégable avec 32 points, à deux points de Leeds, mais avec un match de plus à disputer.

Serie A : l’AC Milan garde la tête, l’Inter reste aux aguets

Le suspense demeure dans la course au titre en Italie, au terme de la 35e journée du championnat. L'AC Milan s’est sorti du piège florentin tendu par la Viola (1-0), dimanche, grâce à un but de l’ancien Lillois Rafael Leao. Cette courte victoire permet aux Rossoneri de rester en tête de la Serie A, à trois journées du clap de fin. En embuscade deux points derrière les coéquipiers d’Olivier Giroud, l'Inter reste en course. Victorieux sur la pelouse de l’Udinese (1-2), les Nerazzurri ne peuvent plus que compter sur un faux-pas de leurs rivaux.

De leurs côtés, Naples et la Juventus, également vainqueurs lors de cette journée, ont assuré leur qualification en C1. L'AS Rome, qui pouvait encore jouer les trouble-fêtes dans cette partie du classement en cas de victoire dimanche, a concédé un nul à domicile, face à Bologne (0-0). Un résultat qui anéantit ses derniers rêves de Ligue des champions, puisque 10 points la séparent désormais de la 4e place occupée par le Juve.

Liga : le Real couronné pour la 35e fois, le Barça se ressaisit

Dominateur tout au long de la saison, le Real Madrid de Karim Benzema a remporté, samedi, le 35e titre de champion d’Espagne de sa glorieuse histoire, à la faveur de sa victoire sans appel contre l'Espanyol Barcelone (4-0), lors de la 34e journée de Liga. Un sacre historique pour Carlo Ancelotti, qui est devenu le premier entraîneur à remporter les cinq grands championnats européens.

Après trois revers consécutifs au Camp Nou, le FC Barcelone, actuel dauphin des Merengues, s’est repris en s'imposant contre Majorque à domicile (2-1). Un succès qui rapproche encore plus les Catalans de la prochaine Ligue des champions, puisque neuf points les séparent du 5e, le Betis Séville, qui affronte Getafe lundi. Troisième du classement, le Séville FC a été accroché par Cadix vendredi (1-1), tandis que l'Atlético Madrid, lui, continue à perdre des points après avoir été battu par l’Athletic Bilbao (2-0). Les Colchoneros restent quatrième malgré ce revers dans le Pays basque.

Bundesliga : le Bayern déjà en vacances, Fribourg entretient ses rêves de C1

Derrière le Bayern Munich, déjà sacré champion et battu samedi (3-1) à Mayence, la course pour la Ligue des champions reste totalement ouverte à deux journées de la fin. Le bon coup de la 32e journée du championnat d'Allemagne a été réalisé par Fribourg, qui a remporté un match capital et riche en buts à Hoffenheim (3-4). Les Fribourgeois reprennent provisoirement la quatrième place de la Bundesliga, qualificative pour la Ligue des champions, au RB Leipzig qui jouera gros lundi, sur la pelouse du Borussia M'Gladbach.

Le Borussia Dortmund (2e), qui est assuré de disputer la C1 la saison prochaine, s'est incliné à domicile contre Bochum (3-4), malgré un triplé (dont deux penalties) de son insatiable buteur norvégien Erling Haaland.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne