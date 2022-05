Ligue des champions : Jürgen Klopp en route pour marquer un peu plus l’histoire de Liverpool

AVANT-MATCH

Opposés à Villarreal, mardi, en demi-finale retour de la Ligue des champions, les Reds sont en ballotage très favorable après leur victoire sans appel lors du match aller, à Anfield. En cas de qualification, Jürgen Klopp, l’entraîneur adulé de Liverpool, disputera sa 3e finale de C1 depuis son arrivée au club en 2015. Il conservera même une chance de signer un quadruplé historique.

La Kloppmania est plus que jamais au zénith à Liverpool, alors que les Reds sont en passe de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, pour la troisième fois depuis l’arrivée de leur coach allemand en 2015. Pour ce faire, les hommes de Jürgen Klopp devront conserver à Villarreal, mardi 3 mai, en demi-finale retour de la C1, leur avance au score acquise à Anfield, lors d’un match aller à sens unique (2-0).

Liverpool, actuellement l’une des meilleures équipes européennes selon les observateurs, a largement les moyens de contrecarrer une éventuelle "remontada" des Espagnols, tombeurs lors des tours précédents du Bayern Munich et de la Juventus Turin.

En quête d’un quadruplé historique

Une qualification en finale de la C1, la dixième de l'histoire des Reds, est vitale pour entretenir le rêve fou de Jürgen Klopp – remporter le Championnat d'Angleterre, les deux coupes nationales et la Ligue des champions la même année. Un quadruplé qu’aucun club anglais n’a encore jamais réalisé, alors que Liverpool, deuxième à un point de Manchester City en Premier League, a déjà remporté, fin février, la Coupe de la Ligue contre Chelsea. Elle retrouvera d'ailleurs ces mêmes Blues en finale de la FA Cup mi-mai.

Un fan de Liverpool passe devant un portrait du manager de Liverpool, Jürgen Klopp, dans le jardin d'une maison près d'Anfield, le 24 avril 2022. © Paul Ellis, AFP

En octobre 2015, quand Jürgen Klopp a rejoint Liverpool, les supporters n’imaginaient peut-être pas que le technicien allemand de 54 ans allait à ce point marquer l'histoire de leur club. À l'époque, les Reds n'avaient plus remporté de championnat depuis 1990 et pointait à une triste 10e place. Le coach était presque arrivé sur la pointe des pieds :

"Je suis un type normal qui vient de la Forêt-Noire. Si l’on doit me donner un nom, appelez-moi le Normal One", avait-il déclaré au moment de sa signature, en allusion au "Special One", José Mourinho.

Sept ans plus tard, il semble plus hors norme que normal. Il est aujourd’hui, avec Sadio Mané et Mohamed Salah, l’autre star des Reds. Dans la boutique du club de la Mersey, ses casquettes légendaires et des mugs "Normal One" à son effigie trônent près des maillots de ses joueurs. Sur le compte Twitter du club, photos et vidéos montrant ses célébrations de buts fantasques cohabitent avec celles de ses joueurs, tandis que la bannière du compte est à son image avec un message explicite : "Je suis tellement content que Jürgen soit un Red".

Déjà l'entraîneur à la plus longue longévité en Premiere league, Jügen Klopp vient de prolonger de deux ans son contrat qui courait jusqu’en 2024, soit jusqu'en juin 2026. L’annonce est intervenue au lendemain de la brillante victoire de ses joueurs contre Villarreal.

Une approche conquérante du football

Loin d’avoir peur de faire la saison de trop, Jürgen Klopp semble encore avoir de l’ambition. "Il y a encore beaucoup de fraîcheur dans le club et cela me donne de l'énergie. Il y a tellement de mots que je pourrais utiliser pour décrire ce que je ressens à propos de cette nouvelle. Je suis ravi, béni, privilégié et excité", a-t-il déclaré à cette occasion.

Cette prolongation est une juste récompense pour le travail accompli au fil des années par le charismatique Jürgen Klopp qui a offert, depuis son arrivée, cinq titres majeurs dont la Premier League en 2020, tant attendue, la Ligue des champions en 2019, après une finale perdue en 2018, la Super Coupe d'Europe et un Mondial des clubs (2019).

Ambitieux et enthousiaste, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a relancé le club grâce à son approche conquérante du jeu avec une philosophie offensive et généreuse basée sur le contre-pressing et l’intensité. Passionné et énergique, il a recruté à prix d’or des joueurs qui partagent sa soif de gagner, comme le gardien brésilien Alisson et le roc néerlandais Virgil van Dijk, devenus des piliers de son effectif.

>> À lire aussi : CAN-2022 : de Liverpool au sommet de l'Afrique, Mané et Salah s'étaient donné rendez-vous

C'est sous ses ordres bienveillants que les pépites du football africain Sadio Mané et Mohamed Salah, recrutés par ses soins, ont définitivement pris leur envol vers les sommets du football mondial et contribué à replacer le club parmi les grands d’Europe.

Il ne manque plus grand-chose à Jürgen Klopp pour qu'une statue soit érigée en son honneur à Anfield, comme c’est la coutume autour de certains stades anglais. Un quadruplé, peut-être ?

"On veut vraiment y arriver, maintenant", a lâché l'entraîneur samedi. "On ne peut pas attendre 10 ans pour se créer des souvenirs. Il faut le faire maintenant (...) On ne sait pas si on gagnera quelque chose, mais, là, tout de suite, on essaye de tirer le maximum possible de cette saison", a-t-il indiqué.

S'ils éliminent Villarreal mardi en C1, les Reds n'auront plus que 8 matches à remporter, en espérant un faux-pas de City en championnat, pour entrer définitivement dans l’histoire. Et Jürgen Klopp, avec eux.

