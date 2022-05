Ligue des champions : immortel, le Real Madrid élimine Manchester City et se qualifie pour la finale

COMPTE-RENDU

Au terme d’une double confrontation spectaculaire, le Real Madrid s’est adjugé le dernier billet pour la finale de la Ligue des champions, après une demi-finale retour complétement folle contre Manchester City, au stade Santiago Bernabéu (3-1). Les Merengue affronteront Liverpool le 28 mai au stade de France.

Condamnés à s’imposer après un magnifique match aller à l'Etihad Stadium, remporté par Manchester City (4-3), le Real Madrid, encore mené au score à la 90e, est entré un peu plus dans la légende de la C1 après avoir arraché sa qualification dans les prolongations (3-1).

Très présents dès l’entame du match, les Merengue s’offrent une première situation à la 4e minute, avec une tête de Karim Benzema, trouvé plein axe par Dani Carvajal, envoyée au-dessus du but d’Ederson. L’international français récidive quelques minutes plus tard, mais sa volée du pied gauche, sur un centre délivré par Federico Valverde, finie, là aussi, au-dessus du cadre (12e).

Manchester City réagit à la minute avec une violente frappe du Belge Kevin De Bruyne, bien captée par son compatriote Thibaut Courtois (15e).

Guère impressionnés par leurs adversaires, les Merengue tentent une nouvelle incursion, mais cette fois c’est Vinicius Junior qui envoie le ballon largement au-dessus du but de Citizens.

Après les attaquants madrilènes, c’est Thibaut Courtois qui s’illustre en détournant avec autorité une frappe de près de Bernardo Silva, idéalement servi, côté droit, par Kevin de Bruyne. Une grosse occasion qui donne des idées aux hommes de Pep Guardiola qui campent dans le camp du Real et tentent à nouveau leur chance, mais cette fois la frappe de Gabriel Jesus passe à côté du poteau droit du gardien madrilène (23e).

Les Espagnols se rebiffent avec un coup-franc de l’artificier allemand Toni Kroos qui passe juste à côté de la lucarne droite d'Ederson (26e).

L’intensité des débats baissent pendant une dizaine de minutes, jusqu’à une faute de Kyle Walker, qui dans un duel avec Vinicius Junior, bouscule du coude l’ailier brésilien près de la surface, non sifflée par le très indulgent arbitre italien Daniele Orsato (37e).

Les Citizens s’en sortent bien et repartent de l’avant, avec une reprise de volée du droit du prodige anglais Phil Foden, à une vingtaine de mètres, détournée par le portier belge du Real (40e). Lorsque l’arbitre siffle la mi-temps, le Real, qui n’a cadré aucun de ses 5 tirs, est toujours éliminé.

Une fin de deuxième période folle

Après à peine dix secondes après l’entame de la deuxième mi-temps, les Madrilènes ratent une occasion incroyable maladroitement gâchée au second poteau par Vinicius Junior qui manque le cadre de près, après un service idéal de Dani Carvajal.

Une occasion en or qui n’a pas découragé les tous nouveaux champions d’Espagne et Luka Modric qui sèment la panique dans la défense mancunienne qui éloigne le danger laborieusement à la 53e, ainsi qu’à la 55e, après un nouveau raid de Vinicius Junior, aussi intenable qu’imprécis.

Alors qu’un faux rythme s’est installé dans le match, Manchester City trouve la faille à la 73e et s’ouvre encore plus grand la porte vers la finale grâce à un but de Ryad Mahrez. Décalé à droite par Bernardo Silva, lui-même parfaitement servi dans l'axe par Ilkay Gündogan qui venait de remplacer Kevin De Bruyne, l’international algérien prend à contre-pied Thibaud Courtois d’une frappe sans contrôle du pied gauche.

Dos au mur et poussés les Madrilènes ne parviennent à revenir dans le match. Pis, c’est le gardien belge du Real qui empêche les Anglais d’inscrire un nouveau but sur une frappe soudaine de Joao Cancelo. Quelques instants plus tard, c’est le Français Ferland Mendy qui sauve miraculeusement les siens en dégageant sur sa ligne une frappe du nouvel entrant Jack Grealish (86e). L’attaquant anglais retente sa chance quelques instants plus tard, mais bute sur Thibaud Courtois (87e).

Alors que City pensait se diriger tranquillement vers la finale, Rodrygo est venu redonner espoir au Real Madrid en inscrivant un but capital à la 90e. Servi par Karim Benzema, le Brésilien, qui avait commencé le match sur le banc, marque du pied droit. Le public du Santiago-Bernabéu s'est remis à y croire, surtout après un nouveau but de Rodrygo deux minutes plus tard, en reprenant de la tête un centre de Dani Carvajal !

Benzema met le Real sur orbite

Direction les prolongations pour les Merengue et des Citizens KO. Galvanisés par leur remontada, les Merengue obtiennent rapidement un penalty par Karim Benzema, fauché dans la surface par Ruben Dias. Le buteur maison exécute la sentence en prenant Ederson, parti sur sa droite, à contre-pied, et donne un avantage inespéré quelques minutes plus tôt (96e). Il s'agit du 15e but de la saison en Ligue des champions pour l'international français, qui est remplacé à la 105e. En menant 3 buts à 1, c'est bien le Real qui est qualifié à cet instant du match!

Bien que dominé par leurs adversaires, Man City était à deux doigts de revenir au score, quelques secondes avant la mi-temps. Sur un centre de Joao Cancelo, côté droit, Phil Foden place une tête qui oblige Thibaud Courtois à réaliser une parade décisive sur sa droite. En embuscade dans son dos, le Brésilien Fernandinho ne parvient à cadrer.

En deuxième période, les Merengue se sont contentés de gérer leur petit avantage jusqu'au coup de sifflet final synonyme de qualification. Au stade de France, le 28 mai, ils disputeront, contre Liverpool, leur 17e finale de C1. Légendaire.

