Pédophilie dans le football : le président de la Fédération du Gabon mis en examen

Le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mounguengui, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt à Libreville, a annoncé jeudi son avocat. Pierre Alain Mounguengui est accusé de "non-dénonciation de crimes de pédophilie", dans le cadre d'une affaire d'abus sexuels sur des enfants visant l'ancien entraîneur Patrick Assoumou Eyi.

C'est un scandale qui secoue le milieu du sport au Gabon. Le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Pierre Alain Mounguengui, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt à Libreville pour "non-dénonciation de crimes de pédophilie" dans une affaire d'abus sexuels présumés de centaines d'enfants, a déclaré, jeudi 5 mai, à l'AFP son avocat.

Le scandale, révélé par le quotidien britannique The Guardian en décembre 2021, a éclaté quand Patrick Assoumou Eyi, entraîneur de la sélection nationale des moins de 17 ans jusqu'en 2017 et figure très connue dans le milieu du football gabonais sous le surnom de "Capello", a été incarcéré après avoir été accusé de centaines de viols et agressions sexuelles sur des enfants dont il avait la responsabilité dans ses fonctions pendant plusieurs années.

Patrick Assoumou Eyi était, depuis 2017 et jusqu'à son arrestation, directeur technique de la ligue de football de l'Estuaire, la province de la capitale, Libreville.

Depuis son arrestation, deux entraîneurs de clubs, Orphée Mickala et Triphel Mabicka, ont également été mis en examen pour les mêmes chefs et incarcérés. Les trois hommes risquent 30 ans de prison.

Le président de la Fédération "conteste" l'accusation

Pierre Alain Mounguengui, 64 ans, réélu fin avril à la présidence de la Fégafoot (la Fédération gabonaise de football), "a été mis en examen pour non-dénonciation de crimes de pédophilie, ce qu'il conteste", a indiqué à l'AFP son avocat, Charles-Henri Gey. "Il a été placé sous mandat de dépôt et nous avons demandé sa remise en liberté provisoire."

"Pierre Alain Mounguengui est accusé d'avoir couvert les agressions présumées commises par 'Capello'", avait assuré fin avril à l'AFP Romain Molina, journaliste français qui avait écrit l'enquête dans The Guardian.

"Nous sommes dans le délire, il n'y a pour l'instant aucune victime identifiée", a déclaré Me Charles-Henri Gey, ajoutant : "Cette affaire n'est qu'un prétexte pour que Pierre Alain Mounguengui ne soit plus président de la Fégafoot."

La Fifa a ouvert mardi une enquête disciplinaire visant les trois entraîneurs accusés d'actes de pédophilie ainsi que Pierre-Alain Mounguengui.

Une affaire "très grave et inacceptable", dénonce le président du Gabon

Le ministre gabonais des Sports, Franck Nguema, a déclaré en décembre que Patrick Assoumou Eyi "aurait abusé de centaines de jeunes garçons dans le cadre de ses fonctions".

Le scandale a par la suite éclaboussé le taekwondo gabonais : Martin Avera, entraîneur connu surnom" "Maître Chaka", a été mis en examen à Libreville pour pédophilie et abus sexuels, et incarcéré en janvier.

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, avait évoqué une affaire "très grave et inacceptable" après la mise en cause de "Capello" et ordonné au gouvernement de demander à la justice l'ouverture d'une enquête dans le football mais aussi dans toutes les fédérations sportives nationales, pour "éradiquer les potentiels prédateurs sexuels".

