Kylian Mbappé : le PSG ou le Real Madrid ? Le suspense à son comble

Maillot bleu ou blanc ? Paris ou Madrid ? La planète foot vacille entre ces deux villes lorsqu'il est question du futur de Kylian Mbappé. Jeudi, un nouvel épisode est venu ajouter du suspense et prolonger une attente qui s’étire depuis plusieurs mois. L’attaquant français prolongerait au PSG, mais sa mère a démenti dans la foulée tout accord.

Le sujet fait couler beaucoup d’encre depuis des mois, mais plus la fin de saison approche, plus le suspense s’amplifie : où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Au Parc des Princes ou à Santiago Bernabeu ? Jeudi 5 mai, l’attaquant français s’est de nouveau retrouvé au centre de l’attention médiatique : en début de soirée, Le Parisien affirme qu’une “prolongation est en vue” entre le Bondynois et le PSG.

“Si le dossier n’est pas bouclé, et il ne le sera pas tant que les deux parties n’auront pas paraphé le contrat, le choix est sur le point d’être fait”, écrit le quotidien. “Pour le PSG, Kylian Mbappé, transféré de Monaco à Paris en 2017 pour 180 millions d’euros, va prolonger au PSG.”

Et Le Parisien d’affirmer que Kylian Mbappé a “donné un accord de principe et accepté l’offre mirobolante du président parisien Nasser Al-Khelaïfi et des propriétaires qatariens du club.” L’offre en question qui aurait été acceptée : un salaire net de 50 millions d'euros par saison – du jamais vu si l’information était confirmée – ainsi qu’une "prime de fidélité" de 100 millions d’euros net pour une prolongation de contrat de deux ans plus une année supplémentaire.

Mais moins d’une heure après la publication de l’article, la mère du joueur, Fayza Lamari, a rapidement réagi sur Twitter – fait rare – pour démentir l’information et calmer les spéculations : “Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties”, a-t-elle écrit.

Kylian Mbappé “plutôt sur un départ”

La mise au point s’est ensuite poursuivie jeudi soir dans le journal espagnol Marca, auquel la mère du joueur a répondu : "Il est complètement faux que Kylian ait renouvelé" son contrat avec le PSG, a-t-elle dit au quotidien sportif. Fayza Lamari aurait assuré au titre que le Real Madrid était "sa première option".

Dans la foulée, le journal L’Équipe apporte des précisions à ce sujet, nuançant les informations publiées dans Marca : “Interrogé, le clan Mbappé n'a pas démenti s'être exprimé, mais a laissé entendre qu'il n'avait pas dit exactement cela”, écrit le quotidien sportif français. “Selon lui, la mère de l'ancien Monégasque a déclaré qu'à date, ‘il était plutôt sur un départ’, même si des discussions existent avec le PSG depuis un certain temps.”

Partira ? Partira pas ? Voilà maintenant près d’un an que rumeurs et hypothèses vont bon train sur le choix de Kylian Mbappé. Seule certitude : l’attaquant français voulait aller au Real Madrid l’été dernier, comme il l’a lui-même expliqué dans un entretien à L’Équipe paru en octobre dernier : “Au départ, j'avais demandé un délai de réflexion (au PSG). Avant l'Euro, j'ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l'Euro, j'ai dit que je voulais partir. (...) Le Real a fait une offre (pour acheter sa dernière année de contrat, NDLR).” Le suspense sur son départ avait alors duré jusqu’aux dernières heures du mercato.

Le clan Mbappé maître des horloges

Le joueur représente un enjeu de taille pour les deux clubs qui convoitent sa signature. D’un côté, le Real Madrid cherche à attirer l’un des meilleurs joueurs au monde – qui n’a d’ailleurs jamais caché son envie de revêtir un jour le maillot des Merengue – après un échec pour obtenir son transfert en 2017, quand Kylian Mbappé est parti de l’AS Monaco pour le PSG. De l’autre côté, le club parisien aimerait prolonger son attaquant – qui porte déjà les couleurs parisiennes depuis cinq saisons – dans une année charnière pour les propriétaires qatariens du club, avec le Mondial-2022 au Qatar (en novembre-décembre prochain).

Chaque club tente ainsi, souvent par voie de presse, de souffler le chaud et le froid sur l’avenir du Bondynois. Mais c’est bien le clan Mbappé qui reste maître du temps dans ce dossier. Il l’a encore démontré, jeudi, en n’hésitant pas à prendre la parole pour refroidir les ardeurs des uns et des autres. Une maîtrise de la communication qui ajoute encore du suspense à l’incertitude déjà existante.

Le joueur lui-même entretient savamment, depuis plusieurs mois, le flou sur sa situation contractuelle.

Toujours est-il que l’aspect financier ne semble pas primordial dans le choix du joueur : il déclarait déjà, en mai 2021, “vouloir un projet (sportif) solide autour de lui”, comme pour signifier une condition essentielle à ses yeux.

En cinq saisons, Kylian Mbappé est devenu le deuxième meilleur buteur du PSG derrière Edinson Cavani (200 buts) mais n’a pas marqué l’histoire du club parisien comme il le souhaitait – en gagnant une première Ligue des champions. Parallèlement, la spectaculaire campagne européenne du Real Madrid et le lustre du club vainqueur de 13 Coupes aux "grandes oreilles" ne laissent insensible aucun joueur de haut niveau.

Finalement, qu’il reste au PSG ou parte ailleurs, la décision de Kylian Mbappé est attendue d’ici quelques semaines. Deux options semblent se dessiner : soit en fin de saison, le 21 mai, après le dernier match de Ligue 1 PSG – FC Metz. Soit au 30 juin, date de fin de son contrat, après les quatre matches disputés en Ligue des nations avec les Bleus. Il y a un an, l’attaquant français avait choisi le même timing – après l’Euro-2021 – pour annoncer au PSG son intention de partir.

