Foot européen : Manchester City distance Liverpool, l'AC Milan resiste à la pression de l'Inter

TOUR DES STADES

En Italie, à deux journées de la fin du championnat, l'AC Milan n'a pas tremblé pour conserver ses deux petits points d'avance sur l'Inter, son éternel rival. En Angleterre, Manchester City a réalisé l'affaire du week-end en profitant du faux-pas de Liverpool, neutralisé par Tottenham. Les Citizens comptent désormais trois points d'avance en tête.

Ligue 1 : l’OM se ressaisit, Lyon s’éloigne de l’Europe, Bordeaux presque en Ligue 2

Éliminé aux portes de la finale de la Ligue Europa Conférence, jeudi, l’Olympique Marseille (68 pts) s’est consolé, dimanche 8 mai, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1, en reprenant la deuxième place du championnat, devant l’AS Monaco (65 pts) et le Stade Rennais (62 pts, qui jouera mercredi contre Nantes, vainqueur de la Coupe de France). Les Phocéens, qui ont encore perdu plusieurs joueurs sur blessure (Bakambu, Dieng, Caleta-Car et Gerson), ont signé un succès convaincant à Lorient (0-3).

Vainqueur à Lille vendredi, les Monégasques avaient doublé provisoirement l'OM grâce à une précieuse victoire (1-2), leur huitième succès d'affilée en championnat.

Pourtant relancé après sa victoire à Marseille, la semaine dernière, Lyon a perdu gros dans le temps additionnel chez le relégable Metz (3-2), dimanche. La défaite de trop pour les Rhodaniens qui voient la cinquième place de Strasbourg, synonyme de barrages pour la Ligue Europa Conférence, s'éloigner à cinq points, après la victoire des Alsaciens à Brest (0-1).

Désormais lanterne rouge, Bordeaux a poursuivi sa descente aux enfers en s'écroulant dimanche à Angers (1-4), qui assure en revanche quasiment son maintien, lors de la 36e journée de Ligue 1.

On se battra jusqu’à la fin 💙🤍 Bravo l’équipe pour cette belle victoire 💥 @OM_Officiel pic.twitter.com/Qoj64uFMks — Valentin Rongier (@Valrongier28) May 8, 2022

Premier League : Liverpool se loupe, Manchester City en profite

Après sa désastreuse élimination en demi-finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid, Manchester City n'a pas raté l'occasion de prendre ses distances avec Liverpool, tenu en échec à Anfield par Tottenham (1-1). Les Citizens n’ont fait qu’une bouchée de Newcastle (5-0) et se sont offert une victoire capitale qui leur offre une avance confortable sur leur rival dans la course au titre, à trois rencontres de la fin du championnat. Avec désormais trois points de retard sur le leader et une plus mauvaise différence de but, Liverpool va peut-être devoir renoncer à ses rêves de quadruplé.

De son côté, Arsenal a battu Leeds United (2-1) et profité des nuls de ses voisins londoniens Chelsea et Tottenham, samedi, pour booster ses chances de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec 66 points, les Gunners, 4e, n'ont qu'une unité de retard sur les Blues, 3e, et surtout quatre d'avance sur les Spurs, 5e. Ils se rendront jeudi chez leurs rivaux historiques du nord de Londres et valideraient, en cas de victoire, leur ticket pour la C1.

Pour Manchester United, qui n'est pas encore assuré d'être européen la saison prochaine, rien ne va plus. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont été surclassés par Brighton (4-0), qui n'avait pas encore remporté de match à domicile en 2022.

En bas de classement, Everton a réalisé une excellente opération dans la course au maintien en allant l'emporter chez Leicester (1-2). Avec 35 points, les Toffees occupent désormais la 16e place et compte un match en moins par rapport à ses poursuivants.

Bundesliga : Dortmund définitivement dauphin, Leipzig à nouveau 4e

Le Borussia Dortmund a définitivement sécurisé, samedi lors de la 33e et avant-dernière journée de la saison, sa deuxième place sur le podium de la Bundesliga, derrière le Bayern Munich déjà titré et tenu en échec par Stuttgart sur sa pelouse (2-2).

Sur la deuxième marche du classement pour la sixième fois en dix ans, Dortmund a logiquement disposé, à l’extérieur, de Greuther Fürth, lanterne rouge du championnat et d'ores et déjà relégué (1-3). Le Bayer Leverkusen a lui aussi verrouillé sa troisième place en remportant une partie pourtant mal engagée contre le TSG 1899 Hoffenheim, qui a mené à deux reprises avant de céder (2-4).

Enfin, la lutte pour la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, a connu un rebondissement puisque le RB Leipzig est remonté dimanche in extremis dans le top 4, à la faveur d’une nette victoire contre Augsbourg (4-0), avec notamment un doublé du néo-international français Christopher Nkunku. Le RB est désormais seul quatrième avec 57 points, soit deux longueurs d'avance sur le cinquième, Fribourg, laminé à domicile par l’Union Berlin (1-4).

Serie A : l’AC Milan conserve la tête, l’Inter en embuscade

Statu quo en Italie, où l'AC Milan, en quête d'un premier scudetto depuis 2011, a conservé la tête de la Serie A à deux journées de la fin en s'imposant sur la pelouse du Hellas Vérone (1-3). Les Rossoneri conservent leurs deux longueurs d'avance sur l'Inter. Les Nerazzuri sont revenus de loin en remontant deux buts pour battre Empoli (4-2) et rester dans la course pour conserver leur titre. Même si, en plus de ses deux points d'avance, l’AC Milan a aussi une différence particulière favorable en cas d'égalité avec l'Inter. Naples a décroché samedi sur le terrain du Torino (0-1) une victoire qui maintient mathématiquement en vie ses minces chances de titre et lui permet surtout de conforter sa troisième place.

En bas de classement, le suspense reste entier dans la lutte pour le maintien après le nul (1-1) entre la Salernitana (17e et premier non relégable) et Cagliari (18e) et la victoire du dernier, Venise, sur Bologne (4-3), après celle, inattendue, du Genoa (19e) devant la Juventus (2-1) vendredi. Longtemps dominatrice, la Juve s'est en effet fait surprendre et s'est inclinée dans le temps additionnel sur un penalty du capitaine ligurien Domenico Criscito. Elle aura l'occasion de se consoler mercredi, si elle remporte la finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter.

Liga : le Barça en C1, l’Atletico s’adjuge le derby

En clôture de la 35e journée, l’Atletico Madrid s’est offert le derby de la capitale en s’imposant contre un Real Madrid qui avait mis ses cadres au repos (Benzema, Modric, Vinicius, Courtois), dimanche, dans son antre du Wanda Metropolitano (1-0). Grâce à ce succès contre le néo-champion d’Espagne, qu’il n’avait plus battu depuis 2016 en championnat, les Colchoneros font un pas vers la prochaine Ligue des champions en mettant leur 4e place à l’abri d’un Bétis Séville désormais à 6 points.

De son côté, le FC Séville FC a été accroché par Villarreal (1-1 ), sur la côte valencienne. Au classement, les Sévillans restent troisièmes avec 4 points de retard sur le FC Barcelone qui a arraché la victoire sur le terrain du Betis (2-1), et a ainsi validé son ticket pour la C1. En effet, les Blaugranas (60 points), ne peuvent plus être éjectés du top 4, alors qu'il ne reste plus que trois journées de championnat. De son côté, Grenade a fait un pas en-dehors de la zone rouge avec sa victoire sans appel sur le terrain de Majorque (2-6), un adversaire direct pour le maintien.

❤️🤍 CLUB ATLÉTICO DE MADRID ❤️🤍 pic.twitter.com/6jCU9d4BLe — Atlético de Madrid (@AtletiFR) May 8, 2022

