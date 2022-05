Messi redevient le sportif le mieux payé au monde

CLASSEMENT FORBES

La star du Paris SG Lionel Messi a été le sportif le mieux payé au monde en 2021, avec quelque 130 millions de dollars de revenus (environ 125 millions d'euros), selon le magazine Forbes, devant LeBron James et Cristiano Ronaldo.

Publicité Lire la suite

Eliminé en huitièmes de finale avec le PSG, Lionel Messi ne remportera pas cette année la Ligue des champions. Mais il peut se consoler avec le titre de sportif le mieux payé au monde en 2021, selon le magazine Forbes.

Avec quelque 130 millions de dollars de revenus (environ 125 millions d'euros), il devance au classement LeBron James et Cristiano Ronaldo.

Le footballeur argentin âgé de 34 ans renoue avec la première place de ce classement établi par le média spécialisé américain, dont l'avait délogé l'an passé la star des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor.

Sur ses 130 millions de dollars de revenus brut avant impôts (comme en 2019 et 2020 lorsqu'il jouaient encore au FC Barcelone), 75 millions de dollars (72 millions d'euros) sont issus de son contrat (avenants et salaires cumulés) avec le club parisien et 55 millions proviennent de ses activités commerciales, avec Adidas, Budweiser et Pepsi Cola notamment.

Lionel Messi a été l’athlète ayant généré le plus de revenus en 2021!



Forbes présente sa liste des sportifs les mieux rémunérés l’an dernier. Le foot et le basketball occupent 7 des 10 places de ce palmarès.



L’article de Forbes (en anglais) 👉 https://t.co/MzL47VdkVx pic.twitter.com/pPJILoi1QT — Échec & Strat (@echecetstrat) May 13, 2022

Plusieurs footballeurs en tête du classement

La superstar des Lakers LeBron James, 37 ans, est deuxième avec 121,2 millions de dollars de revenus (116,8 millions d'euros), dont deux tiers, environ 80 millions de dollars (77 millions d' euros), sont des gains extra-sportifs. Ses partenariats, activités et investissements vont du cinéma à la cryptomonnaie.

Cristiano Ronaldo, qui est revenu cette saison à Manchester United, complète le podium avec 115 millions de dollars de revenus (110 millions d'euros). L'attaquant portugais, 37 ans, a des émoluments équilibrés, puisque 60 millions proviennent de son contrat sportif et 55 de ses autres activités, notamment de sponsorings, avec Nike entre autres.

Neymar, autre joueur vedette du PSG, est 4e (95 millions de dollars, 91 millions d'euros), suivi par Stephen Curry, star NBA des Golden State Warriors (82,8 millions de dollars, 89 millions d'euros).

Le premier sportif non footballeur et non basketteur est Roger Federer, qui arrive en 7e position avec 90,7 millions de dollars de revenus dont 90 proviennent de ses activités commerciales, puisque, gêné depuis de longs mois par un genou douloureux, il a très peu joué au tennis l'an passé.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne