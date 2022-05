PORTRAIT

Prix Marc-Vivien Foé 2022 : l’Ivoirien Seko Fofana, capitaine et homme fort du RC Lens

Le Lensois Seko Fofana remporte le prix Marc-Vivien Foé 2022, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. © Studio graphique France Médias Monde / AFP

Texte par : FRANCE 24

Capitaine et pilier du RC Lens, l’international ivoirien Seko Fofana remporte l'édition 2022 du prix Marc-Vivien Foé, remis au meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison par France 24 et RFI. Incontournable et décisif dans l’entrejeu lensois, il s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus performants du championnat.