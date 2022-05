Biniam Girmay, symbole d'un cyclisme africain en pleine ascension

PORTRAIT

Vainqueur de la 10e étape du Giro, Biniam Girmay est devenu à 22 ans le premier cycliste érythréen à s'imposer sur une étape d'un grand Tour. Un palier important pour le cyclisme africain et la confirmation du talent précoce du jeune homme.

Biniam Girmay continue d'écrire l'histoire de son pays et du continent africain. Moins de deux mois après avoir remporté la classique belge Gand-Wevelgem, le coureur de 22 ans a de nouveau brillé, cette fois sur les routes du Giro. Mardi 17 mai, il s'est imposé sur la 10e étape du Tour d'Italie, entre Pescara et Jesi, devenant ainsi le premier coureur africain noir à gagner une étape sur un grand Tour.

Alors que le peloton avait rétréci en raison des multiples difficultés concentrées dans les 100 derniers kilomètres de l'étape, Biniam Girmay a confirmé l'étendue de ses qualités. Épaulé par son équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, il a d'abord réduit à néant les velléités d'échappée de ses concurrents avant de remporter le sprint au sein d'un petit comité.

"Dis-moi qui tu as battu, je te dirai quel vainqueur tu es", est-il coutume de dire dans le cyclisme. Biniam Girmay a déjà tout d'un grand vainqueur : juste derrière lui, le phénomène néerlandais Mathieu van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, a levé le pouce en se relevant à quelques mètres de la ligne d'arrivée pour saluer la performance de son cadet. Il l'a ensuite enlacé pour le féliciter.

"Chaque jour, on écrit une nouvelle histoire", s'est réjoui Girmay, le visage toujours souriant. "Je peux dire que je suis heureux et reconnaissant", a ajouté l'Érythréen, qui fait l'honneur sportif de son pays.

Biniam Girmay flirtait avec la victoire depuis le début du Tour d'Italie : 2e derrière van der Poel lors de la première étape, 4e lors des étapes 3, 6 et 8, et 5e lors de l'étape 5.

Une progression régulière

Une victoire de prestige sur un grand Tour qui vient récompenser un parcours à la progression régulière et empreint de précocité. S'il commence le vélo à l’adolescence en Érythrée en imitant son cousin, Biniam Girmay tape rapidement dans l'œil des recruteurs.

Il rejoint le Centre mondial du cyclisme (CMC) pour sa deuxième année junior, en 2018. Cette structure, créée par l'Union cycliste internationale, se donne pour objectif d'accompagner les talents des pays émergents.

Cette même année, il se fait déjà remarquer en devenant triple champion d'Afrique sur route junior, raflant la médaille d'or sur l'épreuve en ligne, le contre-la-montre et le contre-la-montre par équipe. Dès lors, il multiplie les victoires de prestige pour son jeune âge, s'imposant notamment devant le phénomène belge Remco Evenepoel lors de l'Aubel-Thimister-Stavelot. En 2019, il devient le premier coureur né dans les années 2000 à remporter une course professionnelle en s'adjugeant la troisième étape de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon avec la sélection érythréenne. Il enchaîne avec une victoire sur le Tour du Rwanda et une cinquième place sur l'étape reine du Tour de l'Avenir, véritable Tour de France junior.

De quoi inciter l'équipe continentale professionnelle française Nippo Delko One Provence à le recruter. Ses performances lors de la première année chez les pros lui valent d'être désigné coureur africain de l'année par un jury présidé par Bernard Hinault. Il fait ensuite le grand saut en World Tour – la plus haute division en cyclisme – avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Avant de remporter Gand-Wevelgem, il s'était déjà fait remarquer fin septembre aux championnats du monde en s'adjugeant la médaille d'argent en junior, une première pour un coureur africain noir.

Biniam Girmay fait désormais figure de pionnier dans un sport où les coureurs africains à la peau noire ont longtemps été absents, les victoires continentales ayant souvent été remportées par des coureurs blancs – à l'image des Sud-Africains Daryl Impey, "Robbie" Hunter, voire du "Kényan blanc" Christopher Froome.

L'Érythrée, terre de cyclisme

Biniam Girmay est l'héritier d'une longue lignée de coureurs érythréens qui s'illustrent dans le cyclisme. Également passé par le Centre mondial du cyclisme, Daniel Teklehaimanot a été le premier d'entre eux. En 2015, il devient le premier coureur d'Afrique subsaharienne à revêtir le maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour de France. Teklehaimanot. Il remporte aussi le classement de la montagne du Dauphiné en 2015 et 2016.

Mais depuis cette "étincelle", ses compatriotes peinaient à s'installer au plus haut niveau. "Je me demandais si le cyclisme érythréen n'était pas un peu en train de s'essouffler", confie Michel Thèze, ancien directeur du CMC, dans un entretien à l'AFP. La réussite de Biniam Girmay "arrive au meilleur moment, ça va donner un second souffle", estime-t-il. "C'est une confirmation du grand potentiel qui existe là-bas."

Coincée entre les hauts plateaux de la Corne de l'Afrique et la mer Rouge, l'Érythrée est propice à la pratique du cyclisme. Avec une grande partie du pays nichée entre 1 800 et 3 000 mètres d'altitude, les coureurs développent des capacités physiologiques exceptionnelles.

Et la pratique du cyclisme, héritée de la colonisation italienne entre 1885 et 1941, est profondément ancrée dans la culture érythréenne. Les compétitions y sont fréquentes, et "d'un niveau élevé", souligne Michel Thèze.

En Afrique, les Érythréens écrasent d'ailleurs la concurrence : depuis 2010, ils ont remporté huit des onze titres continentaux individuels sur route, et dix titres de contre-la-montre par équipe. Plusieurs équipes misent sur ces talents, à l'image d'EF Education-EasyPost avec Merhawi Kudus ou Cofidis avec Natnael Berhane.

Leur réussite suscite une énorme ferveur, en Érythrée comme dans la diaspora. "Ceux qui réussissent sont des vedettes", confirme Michel Thèze. Ils font figure d'ambassadeurs pour ce pays qui n'apparaît dans l'actualité que pour ses réfugiés fuyant un régime accusé de violer les droits de l'Homme, son implication dans le conflit en Éthiopie ou, dernièrement, son opposition à une résolution de l'ONU demandant la fin des combats en Ukraine.

En 2015, à leur retour du Tour de France, Daniel Teklehaimanot et Merhawi Kudus ont défilé dans les rues d'une Asmara en liesse et été reçus par le président Issayas Afewerki.

"Enfant, je regardais le Tour d'Italie à la télévision"

Également fêté par ses compatriotes immigrés en Europe aux départs et aux arrivées des courses, Biniam Girmay avait insisté avant le départ du Giro sur la particularité que revêt pour l'Érythrée le Tour d'Italie, en raison des anciens liens coloniaux entre les deux pays.

"Enfant, je regardais le Tour d'Italie à la télévision avec mes amis. Je sortais faire du vélo avec le rêve d'un jour pouvoir participer à un grand Tour", avait raconté l'Érythréen. "Avec l'équipe, nous nous sommes fixés comme objectif de décrocher une victoire d'étape. Si j'ai la chance d'y parvenir, je deviendrai le premier Africain noir à remporter une étape dans un grand Tour. [..] Cela signifierait beaucoup pour mon pays, pour le continent africain et le cyclisme en général", ajoutait-il.

Dix étapes plus tard, l'objectif est déjà atteint. Mais au moment de fêter son succès historique sur le podium protocolaire de Jesi , le jeune Erythréen de 22 ans a malencontreusement reçu dans l'œil le bouchon de la bouteille géante qu'il devait ouvrir. Une blessure qui l'a empêché de prendre le départ de l'étape suivante et de continuer son mano a mano avec Arnaud Démare pour le maillot de meilleur sprinteur. Cette nouvelle première pour un coureur devra donc encore attendre un peu.

Une fois cet incident derrière lui, l'avenir s'annonce brillant pour le natif d'Asmara. Le jeune puncheur a sans doute dans un coin de la tête l'échéance des championnats du monde de 2025, qui seront organisés au Rwanda, une première pour l'Afrique. Quelle histoire serait plus belle que de voir un coureur issu du continent y lever les bras ?

