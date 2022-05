Roland-Garros 2022 : sept joueurs et joueuses à suivre

L'édition 2022 de Roland-Garros se déroule du 22 mai au 5 juin. France 24 vous propose sept noms à suivre pour le tournoi, entre vieille garde qui fait de la résistance et jeunes prometteurs.

Les éternels Novak Djokovic et Rafael Nadal sont encore là mais la nouvelle génération a les dents longues pour ce Roland-Garros qui s'ouvre dimanche 22 mai. Dans le tableau féminin, Iga Swiatek semble imbattable.

Rafael Nadal

L'Espagnol Rafael Nadal, le 16 mai 2021 à Rome. © Filippo Monteforte, AFP

Au moment de dresser une liste de sensations à suivre pour Roland-Garros, le nom de l'Espagnol est toujours le premier couché sur le papier. Et pour cause : le Majorquin a remporté 13 éditions de l'Open français – un record – et est même statufié à l'entrée du site. Ce record, couplé à celui de ses 21 titres en Grand Chelem, en font un favori naturel.

Cependant, Rafael Nadal arrive porte d'Auteuil sans certitudes. Son dernier tournoi en date, le Masters 1000 de Rome, s'est conclu sur des images terribles : un titan grimaçant, victime du réveil insupportable de la douleur liée à sa blessure chronique et incurable au pied gauche (syndrome de Muller-Weiss). Ses premiers entraînements parisiens laissent penser que la douleur s'est atténuée. Suffisamment pour qu'il soulève une 14e Coupe des Mousquetaires ?

Iga Swiatek

Iga Swiatek lors de sa victoire à Rome en mai 2022. © Andreas Solaro, AFP

Depuis Serena Williams en 2015, aucune joueuse n'a remporté plus d'une édition de Roland-Garros. Pourtant, on voit mal comment le titre pourrait échapper cette année à Iga Swiatek, en lévitation sportive depuis le début de l'année. En pleine confiance, la Polonaise au jeu terriblement agressif n'a perdu qu'un set (en neuf matches) depuis l'ouverture de la saison de terre battue. Elle est également à 28 matches consécutifs sans défaite.

À bientôt 21 ans (le 31 mai), Iga Swiatek confirme que l'ocre est son royaume. Le premier titre de sa carrière – à Roland-Garros, tout simplement – le laissait deviner. Depuis, elle a récolté la moitié de ses titres sur terre battue.

Novak Djokovic

Novak Djokovic célébrant sa victoire en demi-finale contre Rafael Nadal en 2021. © Gonzalo Fuentes, Reuters

Après une fin d'année 2021 en queue de poisson, avec une double élimination précoce aux JO et un raté dans la dernière ligne droite du Grand Chelem calendaire à l'US Open, puis un premier trimestre 2022 à l'arrêt faute de vaccination contre le Covid-19, on pensait Novak Djokovic fini.

Mais en un mois, le Serbe s'est remis sur orbite sur la terre battue et se présente comme le principal favori à Roland-Garros, où il est le tenant du titre. Doublé par Rafael Nadal dans la course au record de trophées en Grand Chelem (21 contre 20) à l'Open d'Australie, sur son terrain de jeu favori, Djokovic veut rendre la pareille à l'Espagnol sur sa terre adorée. Vers un remake de la demi-finale dantesque de l'an dernier ?

Ons Jabeur

Ons Jabeur, lors du tournoi d'Indian Wells, le 9 octobre 2021, en Californie. © Tim Nwachukwu, Getty Images via AFP

Et si c'était elle ? L'ascension de la Tunisienne de 27 ans n'en finit plus. Première joueuse du monde arabe titrée en WTA 1000 à Madrid, catégorie de tournois la plus prestigieuse après les Grands Chelems, Ons Jabeur est dans la forme de sa vie. Elle était encore en finale au tournoi de Rome avant Roland-Garros.

Reste à la numéro 6 mondiale à confirmer en Grand Chelem. Elle n'a jusqu'ici jamais dépassé les quarts de finale (Open d'Australie 2020 et Wimbledon 2021). À Roland-Garros, Ons Jabeur a les moyens d'entrer un peu plus dans l'histoire du tennis arabe.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz lors de sa finale contre Casper Ruud, le 3 avril 2022, à Miami. Geoff Burke, USA Today Sports

"Je n'ai pas peur de dire que je suis prêt pour gagner un (tournoi du) Grand Chelem." Du haut de ses 19 ans, Carlos Alcaraz affiche une confiance à toute épreuve. En une petite année, il a été propulsé de talent à suivre, entré à Roland-Garros par les qualifications, au rang de prétendant au trophée.

Il faut dire que "Carlitos" vit un printemps ébouriffant : il s'est offert ses deux premiers trophées en Masters 1000, à Miami début avril et à Madrid début mai, et a été sacré à Barcelone entre-temps. Dans la capitale espagnole, il a marqué les esprits en dégommant coup sur coup Nadal, roi de l'ocre, et Novak Djokovic, numéro 1 mondial, du jamais-vu dans un même tournoi sur terre battue. Au-delà, il n'a connu que trois défaites en 2022, pour 28 victoires et quatre titres.

Clara Burel

Clara Burel à l'Open de Miami en mars 2022. © Mark Brown, Getty Images, AFP

Dans un tennis français en perdition, Clara Burel représente encore un espoir au vu de sa bonne saison 2021. Celle qui pointe aujourd'hui à la 95e place du classement WTA s'était révélée aux yeux du public en poussant jusqu'au troisième tour en tant que dernière représentante française à Roland-Garros en 2020.

Cependant, la Rennaise n'a pas été à la fête depuis lors des Grands Chelems. La joueuse de 20 ans s’est inclinée au premier tour de chaque Majeur, hormis Wimbledon où elle a passé un tour de plus. Revenir sur les terres de ses premiers exploits peut lui permettre de passer un cap.

Jo-Wilfried Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga au premier tour de Wimbledon, le 2 juillet 2019. AFP

C'est la dernière danse de "Jo". Début avril, l'ancien numéro 5 mondial a annoncé que Roland-Garros 2022 serait sa dernière apparition sur les courts. Le Manceau aura été le fleuron de la génération des Quatre Mousquetaires qui, avec Richard Gasquet, Gaël Monfils et Gilles Simon, ont fait vibrer les supporters français depuis une quinzaine d'années.

Depuis 2018, Jo-Wilfried Tsonga n'a cependant été que l'ombre du joueur qu'il était avant une cascade de blessures : fissure du ménisque, déchirure du mollet, déchirure abdominale, douleurs au dos, diagnostic de drépanocytose... Mais, poussé par la magie du public, le Mousquetaire est capable de se surpasser pour s'offrir un adieu au tennis à sa mesure.

