Roland-Garros 2022 : mission impossible pour les Français ?

Alors qu'ils restent sur une dernière édition catastrophique de Roland-Garros, où aucun joueur ni aucune joueuse n'avait dépassé le deuxième tour dans les tableaux de simple, les Français n'ont pas été gâtés par le tirage au sort de l'édition 2022.

Le tirage au sort de Roland-Garros, qui débute dimanche 22 mai, a été sans pitié jeudi pour les Français et les Françaises engagés dans le tournoi – et qui espèrent laver l’affront de la dernière édition. Le bilan 2021 s'était révélé humiliant puisque pour la première fois depuis 53 ans, aucun Bleu ne s'était qualifié au troisième tour dans les tableaux de simple, ni chez les hommes, ni chez les femmes.

S’ils ne peuvent faire que beaucoup mieux cette année, cela sera toutefois un exploit de voir l’un d’entre deux en deuxième semaine Porte d’Auteuil. D’autant plus que le meilleur ambassadeur du tennis français, Gaël Monfils (22e), a déclaré forfait une semaine avant le début de la compétition et que le tennis tricolore a le blues.

Adieux compliqués pour les vétérans

Ce sera le dernier Roland-Garros des "Mousquetaires" Jo-Wilfried Tsonga (267e à 37 ans) et Gilles Simon (159e à 37 ans). Tsonga, qui rangera les raquettes à l'issue du tournoi, sera opposé à l'une des terreurs de la terre battue, le Norvégien Casper Ruud (8e), tandis que Simon affrontera l'Espagnol Pablo Carreno (17e). Du lourd dès le premier tour !

L'autre "Mousquetaire" Richard Gasquet (75e), qui a éliminé, mardi, le numéro deux mondial Daniil Medvedev en huitièmes de finale de l’Open de Genève, va croiser la raquette avec le Sud-Africain Lloyd Harris (37e). Un éventuel succès le mettrait vraisemblablement face à l'Américain Sebastian Korda (30e) au tour suivant. Cependant, Richard Gasquet n'a plus passé le deuxième tour d'un Majeur depuis l'US Open 2018, année où il avait également atteint le troisième tour à Roland-Garros.

En l'absence de Gaël Monfils, le meilleur Tricolore dans le tableau est Ugo Humbert (45e). Après un début de saison difficile puisqu'il n'a dépassé le deuxième tour dans aucun des tournois joués en 2021, il aura fort à faire face au Finlandais Emil Ruusuvuori (61e). Ce dernier n’a rien d’une terreur du circuit, mais il a atteint les quarts à Munich.

Moutet vise un duel avec Nadal au deuxième tour

Pas facile non plus pour Benjamin Bonzi (53e), qui tombe sur l'Américain Frances Tiafoe (27e), même si ce dernier semble hors de forme et a été éliminé au premier tour à Madrid et à Rome.

Le fantasque Benoît Paire (67e) débutera contre le Biélorusse Ilya Ivashka (50e), un joueur à sa portée, mais l’Avignonnais pourrait avoir ensuite sur sa route le Chilien Cristian Garin (36e) ou l'Américain Tommy Paul (33e), puis éventuellement l'autre star russe du tennis, Andrey Rublev (7e).

La mission semble impossible pour Hugo Gaston (68e) face à l'Australien Alex de Minaur (21e) et pour Arthur Rinderknech (65e) face à l’imprévisible Alexander Bublik (41e). Adrian Mannarino (73e) aura plus de chances face à l'Argentin Federico Delbonis (62e), mais en cas de succès, il devrait se retrouver ensuite face à… Andrey Rublev.

Il faudra un miracle pour que Quentin Halys (86e) – qui affrontera d'entrée le géant américain John Isner (26e) et son redoutable service – valide son billet pour le deuxième tour. Pour l'invité Manuel Guinard (158e), qui évolue d'habitude sur le circuit Challenger (deuxième division), la marche sera tout aussi haute puisque son premier adversaire sera le Britannique Cameron Norrie (11e).

De son côté, Corentin Moutet (139e) sera opposé au revenant Stanislas Wawrinka (257e), vainqueur du tournoi en 2015. En cas de qualification, le tour suivant devrait lui réserver un face-à-face avec Rafael Nadal (5e), qui vise un 14e titre sur la terre battue parisienne.

Enfin, si Lucas Pouille (163e) jouera un qualifié au premier tour, c'est le finaliste de l'an dernier Stefanos Tsitsipas (4e) qui devrait l'attendre, en cas de victoire, de l’autre côté du filet.

Un tableau très compliqué pour les Bleues

Pour les femmes, le tirage au sort a été encore plus difficile, puisque sur les 13 inscrites dans le tableau principal, six d’entre elles sont tombées sur des têtes de série.

Alizé Cornet (40e), numéro 1 française et quart de finaliste pour la première fois en Majeur en Australie en janvier, une première en 63 tournois du Grand Chelem disputés, entrera en lice face à la Japonaise Misaki Doi (97e). Une partie largement à sa portée, même si elle a récemment souligné que la terre battue n'était plus depuis longtemps sa surface favorite. En cas de qualification, elle devrait cependant tomber sur du lourd au deuxième tour, puisqu’elle pourrait faire face à la Lettonne Jelena Ostapenko (13e).

Caroline Garcia (73e) débutera elle face à l'Américaine Taylor Townsend, classée 334e, mais pourrait affronter une autre Américaine plus dangereuse, Madison Keys (23e), dès le deuxième tour. Cette dernière avait atteint les demi-finales de Roland-Garros en 2018, et le dernier carré de l’Open d’Australie en 2022.

Clara Burel (95e) jouera face à la Grecque Maria Sakkari (4e), demi-finaliste l'an dernier ; Diane Parry (96e) affrontera la tenante du titre tchèque Barbora Krejcikova (2e), tandis que Chloé Paquet (102e) défiera la Biélorusse Aryna Sabalenka (7e). Si l’une d’elles parvient à se qualifier, on pourra aisément parler d’un énorme exploit.

La tâche de Fiona Ferro (139e) s'annonce tout aussi compliquée puisque c’est l'Espagnole Paula Badosa (3e) qui se dresse sur sa route. L'invitée Tessah Andrianjafritimo (142e) sera opposée à Karolina Pliskova (8e), et Kristina Mladenovic (110e) à la Canadienne Leylah Fernandez (17e), finaliste du dernier US Open. Dur.

Difficile donc, après ce tirage, d’être optimiste pour le tennis français, sachant que pour retrouver des tableaux de Roland-Garros sans la moindre tête de série française, il faut remonter à 1999.

Patience, dit le directeur technique national (DTN) Nicolas Escudé, qui s'est fixé des objectifs précis pour 2024 : deux femmes et deux hommes dans le top 20, quatre quarts-de-finalistes en Grand Chelem et trois médailles olympiques ou paralympiques à Paris-2024.

