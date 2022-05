Roland-Garros en direct : la dernière de Tsonga et Simon ? Suivez notre direct

LE FIL DU 3E JOUR

Tsonga, Gasquet, Simon... Les "Nouveaux Mousquetaires" seront quasiment au complet mardi à Roland-Garros. Suivez en direct la troisième journée du tournoi sur France 24.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, n° 4 mondial et finaliste sortant de Roland-Garros, lance sa quinzaine parisienne mardi 24 mai en soirée, tandis que le n° 2 mondial, Daniil Medvedev, fera ses premiers pas dès 11 heures sur le court Suzanne-Lenglen.

Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, 37 ans tous les deux, sur le point de mettre un terme à leur carrière, le premier à l'issue de cette édition 2022 du tournoi parisien, le second à la fin de la saison, défient respectivement le Norvégien Casper Ruud (8e) sur le court Philippe-Chatrier dans l'après-midi et l'Espagnol Pablo Carreño (18e) sur le court Simonne-Mathieu en fin de journée. Richard Gasquet doit également terminer son match, interrompu lundi par la pluie.

Suivez en direct les principaux développements de la journée.

