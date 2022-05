Coupe d’Europe de rugby : la Rochelle crée l'exploit face au Leinster et décroche son premier titre

La Rochelle a réussi à battre à Marseille le Leinster (24-21) au terme d'un match haletant. Battus l'an dernier en finale de cette même compétition, les Rochelais se sont battus jusqu'au bout pour dominer les Irlandais emmenés par leur inoxydable ouvreur et botteur Jonny Sexton, auteur de18 points au pied.

En marquant un essai de belle facture sur sa première occasion, les Rochelais ont donné le sentiment de pouvoir surprendre leurs adversaires donnés favoris avant cette finale de Coupe d’Europe disputée, samedi 28 mai 2022, au stade Vélodrome de Marseille.

Le chrono indiquait alors la 10eminute et l’ailier sud-africain Raymond Rhule concluait un beau mouvement des lignes arrières de La Rochelle sur une initiative du jeune demi-de-mêlée Thomas Berjon. Avec la transformation de Ihaia West, les Rochelais prenaient même l’avantage au score (6-7).

Les points irlandais avaient été inscrits sur deux pénalités réussies par Johnny Sexton, toujours fidèle au poste de numéro 10 à 36 ans. Et l’ouvreur irlandais a fait preuve une nouvelle d’une grande précision lors de cette rencontre au cours de laquelle il a marqué 18 points, en réalisant un 100 % dans ses tentatives.

Portés par un public majoritairement en leur faveur, les Rochelais ont continué à occuper le camp adverse et à se montrant menaçants, sans toutefois parvenir à inscrire à marquer de nouveaux points. Les Irlandais faisaient, eux, preuve de pragmatisme, en inscrivant deux pénalités de plus pour rentrer aux vestiaires avec un avantage de 5 points (12-7)

Trois essais rochelais

Le Leinster a conservé la même maitrise dès la reprise du match, en profitant des nombreuses fautes rochelaises pour creuser l’écart, menant 18 à 10 à la 52e minute. Leur stratégie s'avérait payante et semblait pouvoir leur permettre de décrocher une cinquième étoile européenne.

Les Rochelais en ont décidé autrement. Ils ont continué à se montrer très entreprenants et ont réussi à dominer physiquement leurs adversaires. Leurs efforts ont payé à la 60e minute avec un essai inscrit suite à une bonne touche trouvée dans le camp irlandais. Revenus à 17-18, ils savaient qu'ils pouvaient réussir à battre l'ogre irlandais.

Leur mission s'est pourtant encore compliquée avec l'exclusion temporaire de leur deuxième-ligne Thomas Lavault et une pénalité inscrite par le remplaçant de Sexton (17-21). Le combat a été féroce au cours des dix dernières minutes, les Irlandais défendant vaillamment leur ligne d'essai. Mais après une longue série de mêlées et de rucks, Arthur Retière parvenait à s'infiltrer et à étendre le bras pour inscrire le 3e essai de son équipe.

Ihaia West assurait la transformation sur le coup de sifflet final, signant lui aussi un brillant 100 % au pied. Après avoir perdu deux finales la saison dernière, en championnat de France et en Coupe d'Europe, la Rochelle n'a cette fois pas laissé passer sa chance et est ainsi devenu le 4e club français à remporter cette prestigieuse compétition européenne.

