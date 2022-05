Le Ballon d'Or ? Benzema ne voit pas comment "faire mieux" en club après la victoire en C1

Avec une victoire finale en Ligue des champions avec le Real Madrid et un statut de meilleur buteur de la compétition, Karim Benzema a pris une sérieuse option sur le prochain Ballon d'Or.

Dans la lutte pour le Ballon d'Or, l'avant-centre du Real Madrid Karim Benzema a peut-être pris un avantage décisif en remportant la Ligue des champions samedi 28 mai avec le Réal Madrid.

Meilleur buteur de la Liga et la Ligue des champions 2022, il a estimé qu'en club il ne pouvait "pas faire mieux" dans la course au plus prestigieux trophée individuel du football.

Le Ballon d'or est-il dans un coin de sa tête ? "Forcément", a répondu le buteur, interrogé après la finale sur Canal +. "Maintenant je vais aller en sélection, mais je pense qu'en club je ne peux pas faire mieux. On verra ce qui se passe, en tout cas je suis fier de ce que j'ai réussi".

Avec 44 buts et 15 passes décisives en 45 matches en club cette saison, Benzema a porté son équipe vers un 35e sacre en Liga fin avril, et la "décimocuarta" (14e) en C1.

"Je pense qu’il n’y a pas de discussion"

Pour son entraîneur, Carlo Ancelotti, l'identité du prochain lauréat ne fait aucun doute :

"Je pense qu’il n’y a pas de discussion" a déclaré le coach des Merengue, au micro de Canal +.

"C'est l'excellence, c'est Karim, évidemment. (...) Moi, je suis à fond pour que ce soit un joueur français (qui l'ait, NDLR). De par ce qu'il fait avec son club tout au long de l'année, et avec nous aussi en équipe de France, oui, il le mérite", a assuré le sélectionneur français, Didier Deschamps, dans un entretien à beIN Sports, dimanche.

Le prochain Ballon d'or sera décerné à Paris le 17 octobre, avant la Coupe du monde au Qatar.

