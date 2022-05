Roland-Garros en direct : le 4e tour se termine, Swiatek Medvedev et Tsitsipas attendus

LE FIL INFO

Pour la neuvième journée de Roland-Garros, lundi, les huitièmes de finale se poursuivent. Tsitsipas affrontera notamment Holger Rune, qui fut le bourreau du dernier Français en lice Hugo Gaston. Suivez la journée en direct.

Quatrième tour de Roland-Garros, suite et fin. Impressionnant depuis le début du tournoi malgré son manque d'aisance sur terre battue, Daniil Medvedev aura les honneurs de la session nocturne et du court Philippe-Chatrier, lundi 30 mai, lors de la 9e journée de Roland-Garros. Stefanos Tsitsipas et Iga Swiatek le précèderont sur le Central.

Suivez les principaux développements de la journée dans notre direct.

Le match débute sur le court Suzanne-Lenglenn

La Russe Daria Kasatkina (tête de série numéro 20) défie l'Italienne Camila Giorgi pour une place en quarts de finale.

