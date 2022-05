Heurts au Stade de France : Liverpool réclame des excuses au gouvernement français

Les supporters de Liverpool stoppés par des policiers aux tourniquets à l'intérieur du Stade de France, en amont du match de finale de Ligue des champions, le 28 mai 2022. © Kai Pfaffenbach, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Au lendemain des déclarations des ministres français de l'Intérieur et des Sports, qui ont imputé la responsabilité des heurts survenus au Stade de France aux supporters de Liverpool, le président du club de football anglais a réclamé, mardi, des excuses au gouvernement français. "Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers de fans blessés physiquement et émotionnellement", a-t-il déclaré.