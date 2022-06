FOOTBALL

Mondial-2022 : l'Ukraine "a son propre rêve" pour le match de barrage contre l'Écosse

Le milieu de terrain ukrainien Oleksandr Zinchenko en conférence de presse, le 31 mai 2022. © Andy Buchanan, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

L'Ukraine joue bien plus qu'une demi-finale de barrage pour la Coupe du monde contre l'Écosse, mercredi, à Glasgow. La sélection nationale va défendre la fierté d'un pays attaqué par la Russie et tenter d'apporter un peu de réconfort à une population martyrisée par la guerre. Une rencontre très difficile à préparer pour les joueurs et l'encadrement de la "Zbirna", dont le dernier match officiel remonte au mois de novembre.