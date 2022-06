Football : l'équipe de France s'incline sur le fil à domicile face au Danemark

LIGUE DES NATIONS

Pour ses débuts dans la Ligue des nations 2022-2023, vendredi, face au Danemark, la France s'est inclinée (2-1). À un but magnifique de Karim Benzema, les visiteurs ont répondu par un doublé d'Andreas Cornelius.

Victorieuse de la première Ligue des nations à l'automne dernier, la France entre mal dans la nouvelle édition de la compétition. Opposée au Danemark en ouverture, vendredi 3 juin, au Stade de France, la sélection tricolore a concédé une défaite 2-1 dans le groupe 1.

Après un premier acte sans grand relief, à l'issue duquel Kylian Mbappé s'est blessé, les Bleus ont pris les devants grâce au magnifique 37e but international de Karim Benzema. Fraîchement auréolé d'un nouveau titre en Ligue des champions avec le Real Madrid et favori pour le prochain Ballon d'Or, l'attaquant s'est joué de la défense danoise avant d'ouvrir le score (51e).

Mais l'enthousiasme des quelque 75 800 spectateurs – affluence que nous n'avions plus vu en France depuis deux ans et demi en raison de la pandémie de Covid-19 – a été douché par le super-remplaçant danois Andreas Cornelius. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a égalisé dix minutes après son entrée en jeu (68e). Et à quelques instants du coup de sifflet final, l'attaquant a pris la profondeur et dominé facilement William Saliba avant de décocher un tir puissant sous la barre transversale de Hugo Lloris (88e).

La série de sept victoires consécutives pour les Bleus s'arrête. Sans le sélectionneur Didier Deschamps, absent car auprès des siens après la mort de son père dans la semaine et remplacé par son adjoint Guy Stéphan, les Bleus ont concédé leur quatrième défaite depuis leur sacre en Coupe du monde 2018. Une réaction est attendue le 6 juin au stade de Poljud, à Split, face à la Croatie, prochain adversaire dans ce groupe 1 de la Ligue des nations. La sélection croate s'est elle aussi inclinée lors de la première journée vendredi, à domicile également, face à l'Autriche (3-0).

