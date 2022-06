Roland-Garros : Casper Ruud domine Marin Cilic et rejoint Rafael Nadal en finale

TENNIS

Casper Ruud s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour une finale d'un tournoi du Grand Chelem vendredi. En demi-finale, à Roland-Garros, le Norvégien a battu le Croate Marin Cilic en quatre sets (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). Il fera face à Rafael Nadal en finale le 5 juin.

Un habitué et un petit nouveau : tel est le programme de la finale du tournoi de Roland-Garros 2022, prévue dimanche 5 juin. L'habitué, c'est bien sûr, Rafael Nadal, qualifié au détriment d'Alexander Zverev. Et le petit nouveau ne sera pas Carlos Alcaraz, en tête de la liste des favoris mais sorti dès les quarts de finale. Non, c'est un autre membre du Top 10, de plus en plus à l'aise ces derniers mois, qui sera de la partie : Casper Ruud.

Opposé à Marin Cilic, vendredi 3 juin, dans la deuxième demi-finale du Grand Chelem parisien, le n°8 mondial a pris son temps. D'abord timoré, il a été dominé par le solide Croate lors du premier set. Un petit coup dur relatif quand on voit que Casper Ruud, 23 ans, n'a remporté qu'un seul match en trois manches sur ses cinq rencontres disputées dans cette quinzaine. Après ce premier set, le natif d'Oslo a trouvé son rythme, et son adversaire n'a pu l'arrêter.

Le premier Norvégien en finale de Roland-Garros

Grâce notamment à un service efficace et une qualité de retour de plus en plus affûtée, Casper Ruud a très vite pris le service du Croate dans la seconde manche, pour faire la course en tête et ne plus lâcher cet avantage. La différence a été encore plus flagrante dans le troisième set, où Marin Cilic a été breaké à deux reprises. Le n°23 mondial, brillant aux tours précédents contre les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, n'a pas trouvé la formule pour répondre au défi du Norvégien.

L'interruption du match de quinze minutes, due à une militante qui s'est invitée sur le court et s'est attachée au filet lors du troisième set, n'a fait que retarder l'inéluctable. Pas perturbé, Casper Ruud a repris sa marche en avant et conclu rapidement cette manche. Et dans la quatrième, il n'a pas flanché, en confiance et sûr de son tennis. Marin Cilic n'a rien pu faire pour lui disputer la victoire.

Finaliste de l'Open d'Australie, de Wimbledon et de l'US Open – où il s'imposa en 2014 –, le Croate ne disputera donc pas de première finale à Roland-Garros, au contraire de Casper Ruud, qui n'avait jamais dépassé le stade des huitièmes de finale dans les tournois du Grand Chelem. Il est le premier Norvégien à atteindre ce niveau à Paris.

Et, pour la première fois de sa carrière, Casper Ruud va croiser la route de Rafael Nadal, le maître absolu de la terre battue. Pourra-t-il l'empêcher de décrocher une 14e coupe des Mousquetaires ? Réponse dimanche 5 juin porte d'Auteuil.

