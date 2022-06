Roland-Garros : Zverev abandonne sur blessure, Nadal disputera une 14e finale

TENNIS

Après deux sets et trois heures de jeu d'une demi-finale splendide entre Rafael Nadal et Alexander Zverev à Roland-Garros, vendredi à Paris, l'Allemand a dû se retirer après s'être tordu la cheville droite. L'Espagnol sera en finale le 5 juin face à Marin Cilic ou Casper Ruud.

Un match fantastique qui s'achève dans la douleur, sur des images glaçantes : le destin a été cruel avec les spectateurs et avant tout avec Alexander Zverev, ce vendredi 3 juin, lors de la première demi-finale du tournoi de Roland-Garros face à Rafael Nadal. On venait de dépasser les trois heures de jeu sur le court Philippe-Chatrier, l'Espagnol menait un set à zéro et venait de revenir à hauteur dans la deuxième manche (7-6 [8], 6-6) quand son adversaire allemand s'est écroulé.

Le n°3 mondial venait de glisser sur la terre battue pour renvoyer la balle. Immédiatement, le champion olympique de Tokyo a hurlé de douleur et s'est allongé au sol. Les ralentis sont difficiles à voir : sa cheville droite s'est pliée sous un angle anormal, laissant supposer une entorse. Rafael Nadal et plusieurs membres du staff technique du tournoi sont venus à son chevet, inquiets. Évacué du terrain sur une chaise roulante, l'Allemand a reçu quelques soins dans les vestiaires.

Mais il n'y avait rien à faire. Peu après, Alexander Zverev est revenu sur le terrain en marchant avec des béquilles pour saluer l'arbitre, son adversaire et le public, incapable de reprendre cette demi-finale. Battu au même stade de la compétition l'an dernier par le Grec Stefanos Tsitsipas, "Sascha" Zverev ambitionnait d'atteindre la finale cette fois. Sa blessure a anéanti ses espoirs.

Alexander Zverev se tient la cheville droite. L'Allemand s'est blessé lors de la seconde manche de son match contre l'Espagnol Rafael Nadal à Roland-Garros, le 3 juin 2022. © Pierre René-Worms, France 24

Avant ce coup du sort, les deux joueurs avaient offert un nouveau match d'anthologie dans cette quinzaine. L'un et l'autre se sublimaient, Rafael Nadal répondant aux services et coups droits dévastateurs d'Alexander Zverev par des amortis et passing dont il a le secret. Mais l'Allemand, fébrile dans les moments importants et auteur de trop de double-fautes et fautes directes, a perdu une première manche superbe au tie-break, au bout de plus d'1 h 30 de jeu.

Dans la seconde manche, Rafael Nadal a semblé connaître des temps faibles au niveau physique, laissant à son adversaire la main. Cependant, Alexander Zverev n'a su saisir les occasions de revenir à une manche partout face au maître des lieux. Ce dernier venait d'inscrire le point qui ouvrait la porte à un nouveau tie-break quand la cheville de l'Allemand a tourné.

Ce n'est pas ainsi que le Majorquin espérait l'emporter, le jour de son 36e anniversaire. Le visage marqué, le n°5 mondial a accompagné son adversaire au moment où celui-ci est venu confirmer à l'arbitre son abandon. Le sport peut s'avérer cruel. Désormais, Rafael Nadal attend de savoir qui le rejoindra en finale, le Croate Marin Cilic où le Norvégien Casper Ruud. Contre l'un ou l'autre, dimanche 5 juin, l'Espagnol visera un 14e sacre à Paris et un 22e Grand Chelem.

