Ligue des nations : les Bleus terminent la saison sur une défaite face à la Croatie

L'équipe de France s'est inclinée 1-0 à domicile contre la Croatie lundi en Ligue des nations, perdant ainsi officiellement son titre avec ce quatrième match sans victoire, dans cette compétition dont les Bleus avaient remporté la précédente édition en 2021.

Pour leur dernier match de la saison, les Bleus ont perdu, lundi 13 juin, contre la Croatie (0-1) en Ligue des nations. Derniers de leur groupe, les Français ont officiellement perdu leur titre remporté lors de la précédente édition en 2021.

Déjà tenus en échec 1-1 à Split il y a une semaine, les hommes de Didier Deschamps ont cédé dès la 5e minute de la rencontre, sur un pénalty transformé par le milieu du Real Madrid Luka Modric. Face à une équipe croate bien en place et tenue de main de maître par le trident du milieu Kovacic-Brozovic-Modric, les Français se sont montrés sans idée.

"Ce mois de juin a été très difficile et très compliqué. On n'avait pas l'énergie et la force suffisantes face à des équipes qui en avaient plus que nous. Après en perdant un peu de confiance, on n'a pas eu de réussite à certains moments aussi, mais bon, c'est surtout la fraîcheur, le physique et le dynamisme qui n'étaient pas à notre meilleur niveau", a expliqué le sélectionneur Didier Deschamps après cette défaite au micro de TF1.

Un bilan alarmant

Avec deux matches nuls (1-1 en Croatie et en Autriche) et deux défaites à domicile (2-1 contre le Danemark), dans un groupe initialement considéré comme abordable, le bilan est plutôt alarmant, un an après un échec cuisant à l'Euro et cinq mois avant d'aller défendre une étoile mondiale au Qatar.

Ereintés par leur saison, perturbés par les blessures et déstabilisés par les essais tactiques, les Bleus n'ont jamais trouvé le second souffle qu'il leur fallait pour engranger de la confiance avant la trêve estivale.

Cette fois, la fatigue et les pépins physiques ne pourront plus être avancés comme des explications par le sélectionneur Didier Deschamps, qui risque de cogiter longuement pendant l'été, après la première défaite de l'histoire des Bleus face à la Croatie.

Avec deux points engrangés seulement en quatre rencontres, les Bleus ferment la marche de leur groupe de Ligue des nations, à sept points du leader danois, vainqueur de l'Autriche 2-0 lundi, avec encore deux matches à jouer en septembre. Il risquent également d'être relégués en deuxième division de cette compétition.

Les Bleus s'inclinent 1-0 face à la Croatie dans ce dernier match de la saison.



