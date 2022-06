Tennis : le retour surprise de Serena Williams à Wimbledon

Près d'un an après son dernier match, écourté par une blessure, et des mois passés loin des courts au point de laisser son coach s'engager au côté d'une autre joueuse, Serena Williams a annoncé qu'elle serait présente dans deux semaines à Wimbledon (27 juin-10 juillet).

Publicité Lire la suite

Un an après son abandon au premier tour de Wimbledon, la star du tennis Serena Williams va faire son retour à la compétition lors du tournoi londonien (27 juin-10 juillet).

La championne aux 23 titres du Grand Chelem a annoncé la nouvelle, mardi 14 juin, par un message posté sur Instagram empreint de mystère et d'espoir. "SW (pour Serena Williams, NDLR) et SW 19 (le code postal de Wimbledon). C'est un rendez-vous ! On se voit là-bas", a écrit l'ancienne N.1 mondiale.

Sans son entraîneur habituel

L'Américaine de 40 ans, qui a remporté sept fois le titre sur le gazon londonien, est retombée à la 1 208e place mondiale. Elle n'a donc pas pu utiliser son classement protégé (possibilité offerte aux joueurs écartés du circuit pour de longues blessures) et n'a pu que compter sur une des wild cards (invitations distribuées par les organisateurs) pour intégrer le tableau.

La cadette des sœurs Williams jouera bien son 21e Wimbledon en simple, après en avoir soulevé le trophée en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016. Elle y avait encore atteint la finale en 2018 et 2019 sans jamais parvenir à remporter ce 24e titre majeur qui lui aurait permis d'égaler le record de Margaret Court.

Cette année, outre l'inconnue liée à son manque de jeu, elle sera privée de l'appui de son entraîneur, Patrick Mouratoglou, qui est désormais coach de Simona Halep.

L'entraîneur français avait annoncé le 7 avril que Serena Williams, qu'il accompagnait depuis 2012 (avec durant cette période 10 tournois du Grand Chelem supplémentaires au palmarès de l'Américaine) mais qui ne jouait plus en compétition depuis des mois, lui avait laissé une "porte ouverte" pour qu'il travaille avec quelqu'un d'autre "au moins à court terme".

Sans son coach vedette, sans repères, avec une préparation physique qui ne sera vraisemblablement pas optimale, le retour de Serena Williams à Wimbledon ne s'annonce pas forcément triomphal.

Pour toute préparation, elle refera ses tout premiers pas en compétition la semaine prochaine sur le gazon d'Eastbourne, où elle jouera le double associée à la Tunisienne Ons Jabeur (4e mondiale en simple). "Je suis très heureuse de revenir (à Eastbourne) en Angleterre et d'être de retour sur gazon, une surface qui m'a tellement réussi durant ma carrière", rappelle l'Américaine dans un communiqué de la Fédération anglaise de tennis (LTA).

Son 73e et dernier titre remonte au 12 janvier 2020 à Auckland. C'était aussi sa dernière finale.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne