Rugby Africa Cup : la Namibie domine largement le Burkina Faso et se qualifie en demi-finale

La logique sportive a été respectée vendredi lors du premier quart de finale de la Rugby Africa Cup qui a vu la Namibie largement s’imposer (71-5) face à une équipe du Burkina Faso très peu expérimentée. Les Burkinabè se sont pourtant montrés vaillants, se battant jusqu'au bout avec leurs moyens limités.

Petit poucet de la Rugby Africa Cup, le Burkina Faso a mis tout son cœur et toute son énergie face aux redoutables Namibiens, vendredi 1er juillet à Marseille. Pendant les quinze premières minutes de la rencontre, les Étalons ont rué dans les brancards et ont réussi à rivaliser contre leur adversaire chevronné, pour le plus grand plaisir de la centaine de spectateurs présents dans le stade Delort au coup d'envoi.

Chaque mêlée était pourtant un calvaire pour les Burkinabè, largement dominés dans cet exercice. Mais à chaque fois que les Namibiens récupéraient le ballon, ils se trouvaient confrontés à une défense très agressive et ne parvenaient pas à mettre leur jeu en place. Et ils ont dû attendre la 17e minute, alors que le Burkinabè Sayouba Ouedraogo venait de recevoir un carton jaune, pour inscrire enfin les premiers points de ce match.

Ils ont été signés grâce à un essai inscrit par le capitaine namibien Tosten Van Jarrsveld, qui joue talonneur à Bayonne depuis plusieurs saisons. Son expérience, et celles de plusieurs de ses partenaires également engagés dans des championnats professionnels, a lourdement pesé pendant cette rencontre face à des Burkinabè amateurs.

L’arrière namibien Lorenzo Louis s’est chargé d’inscrire un deuxième essai sur un beau mouvement des lignes arrières, permettant à son équipe de mener 12 à 0 face à des Burkinabè toujours en infériorité numérique. Et une fois revenus à 15, ils ont continué de faire preuve d’une grande générosité sur le terrain, en affichant une grande fraicheur physique malgré les quelque 30 degrés

Des maladresses techniques et des mauvais choix ne leur ont cependant pas permis de concrétiser leurs efforts. Beaucoup plus efficaces, les Namibiens ont joué sur leurs points forts, la mêlée et la touche, pour amener le danger dans le camp adverse et augmenter leur avance, avec un nouvel essai du capitaine namibien à la 35e minute. Deux minutes plus tard, Lorenzo Louis signait lui aussi un doublé, après une belle percée de l’ouvreur Cliven Loubser, et la Namibie menait 24-0 à la mi-temps

Trois essais du capitaine namibien

Restés sur la pelouse pendant la mi-temps, les Namibiens n’ont pas tardé à repartir à la charge pour tenter d’augmenter leur avance. Les avants ont repris leur travail de pilonnage, fini une nouvelle fois par le talonneur Van Jaarsveld qui a marqué un troisième essai à la 46e minutes.

Cette prouesse ne lui a valu que peu d’applaudissements, le public se réservant pour saluer les premiers points du Burkina inscrits quelques minutes plus tard. À la 49e minute, Jean-Yves Zebango prenait de vitesse ses adversaires pour aller planter un superbe essai et récolter une belle ovation.

À leur tour, les trois-quarts namibiens montraient leurs qualités offensives et transperçaient une défense de moins en moins hermétique, avec à la clef un essai de l’ailier Divan Rossouw gonflant le score à 38 à 5. Ses partenaires Louis Van der Westhuizen, Johannes Greyling, Wian Conradie et Pieter Wilhem Steenkamp l'imiteront pour sceller la victoire finale de la Namibie (71-5)

Elle attend désormais de connaître son adversaire en demi-finale, qui sera le vainqueur du match entre la Zimbabwe et la Côte d’Ivoire. Et si le Burkina Faso voit l’aventure de la qualification pour la Coupe du monde se terminer, il pourra s’appuyer sur l’énergie détermination des Étalons pour préparer les défis, à commencer par les matchs de classement.

"On ne veut pas repartir d'ici sans victoire, on pense déjà au prochain match dans quatre jours", a expliqué l'entraîneur du Burkina Faso, Thibaut Dorey Fogacci. Fier de ses joueurs, il espère que leur prestation aidera la sélection nationale à obtenir plus de soutien pour poursuivre sa progression.

