Tour de France 2022 : Yves Lampaert déjoue les pronostics et s'adjuge le 1er maillot jaune

GRAND DEPART

Dans le contre-la-montre inaugural à Copenhague, le Belge Yves Lampaert (Quickstep Alpha Vinyl) a déjoué les pronostics pour obtenir le premier maillot jaune de l'édition 2022 du Tour de France. Tadej Pogacar termine troisième derrière Wout Van Aert.

Publicité Lire la suite

Il faut croire que les équipes du Tour de France ont des progrès à faire en météorologie. Tous ont fait le choix d'envoyer leur favoris pour la 1re étape dès le début du contre-la-montre pour tenter de prendre un avantage en évitant la pluie. Raté ! C'est finalement pour les coureurs partis dans la dernière heure que le parcours s'est montré le plus clément, permettant à l'outsider Yves Lampaert (Quick-step Alpha Vynil) de remporter l'étape inaugurale et de s'adjuger le maillot jaune.

"Le Tour ne se gagne pas en première semaine, mais il peut s'y perdre", dit le vieux poncif journalistique. Cette année, les organisateurs ont tracé un parcours qui pouvait déjà mettre en difficulté ceux qui visent le classement général dès la première journée.

Le prologue de 13,2 kilomètres a beau être court et ressembler à une visite touristique de Copenhague – entre la Petite sirène, le Palais royal et l'arrivée au célèbre parc d'attractions de Tivoli –, le parcours était suffisamment technique pour créer des premiers écarts avec un tracé multipliant les virages, souvent à angle droit.

Copenhague sous la pluie

Et comme si cela ne suffisait, la pluie s'est invitée sur la capitale danoise. Pas un déluge, mais une petite averse, fine et têtue, qui ajoutait de la difficulté entre bandes blanches glissantes et risques de chutes dans les virages.

Pas de quoi doucher l'enthousiasme des Danois, ravis d'accueillir pour la première fois de leur histoire le grand départ du Tour de France. N'hésitant pas à arriver plusieurs heures avant le départ, ils ont campé le long des barrières. Tenues bariolées de cycliste, couvre-chefs aux couleurs du Danemark, drapeaux déployés, ils étaient prêts à vivre la même expérience que des centaines de milliers de Français chaque année le long de la route du Tour.

Et le cyclisme est un sport magique. Si chacun a sa ou ses préférences en matière de coureurs, chacun est applaudi de la même manière, à la mesure de l'exploit physique que vont représenter ces trois prochaines semaines. Cependant, il faut avouer que les Danois – 10 dans le peloton cette année – ont droit un traitement de faveur. L'organisateur ASO leur a concocté une animation spéciale pour le départ.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, éternel rival du Belge Wout van Aert, a longtemps cru réussir l'exploit sur cette première étape. Il a tenu le meilleur temps, en battant même les spécialistes du chrono de Stefan Bissegger (Suisse) et Stefan Küng (Liechtentstein) et damant le pion au Slovène Primoz Roglic, jusqu'à ce que le le champion du monde Filippo Ganna puis son rival Belge lui ravisse la première place. Mais son compatriote Yves Lampaert a fini par le chasser du trône à la surprise générale, profitant notamment de l'amélioration de la piste.

Du côté des prétendants au classement général, l'étape aura donné lieu à un premier écrémage. Tadej Pogacar a déjà un avantage de huit secondes sur ses deux principaux concurrents, les coéquipiers de la Jumbo-Visma Primoz Roglic et le local Jonas Vingegaard. Derrière, la concurrence est déjà reléguée à plusieurs dizaines de secondes : 16 pour Adam Yates, (Ineos Grenadiers) 18 pour Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), 24 pour Aleksandr Vlasov (Astana Qazakstan), 37 pour Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers). Les Français sont encore plus loin : 38 secondes pour Romain Bardet (DSM), 52 pour David Gaudu (Groupama-FDJ) 55 secondes pour Guillaume Martin (Cofidis).

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne