Rugby Africa Cup : le Kenya remporte le duel d'Afrique de l'Est contre l'Ouganda

Le Kenya et l’Ouganda se sont affrontés, samedi 2 juillet, à Aix en Provence dans le cadre de la Rugby Africa Cup organisée en France. Les Kényans ont battu leurs voisins ougandais (42-7), se qualifiant aisément pour la demi-finale de cette compétition.

Les Simbas n’ont pas eu besoin de longtemps, samedi 2 juillet à Aix-en-Provence, pour confirme leur statut de favori face à l’Ouganda en quart de finale de la Rugby Africa Cup. Dès la 2e minute, le trois-quart centre kényan John Okoth Okeyo inscrivait un essai entre les poteaux de l’Ouganda et permettait ainsi à son équipe de prendre l’avantage au score.

Les Kényans ne l’ont plus lâché de toute de la rencontre, faisant preuve de plus grandes qualités techniques et physiques. Classée 52e au niveau mondial, l’Ouganda a bien tenté de faire douter son redoutable voisin, 35e mondial. Mais les Ougandais ont alors perdu de précieux ballons dont ont profité leurs adversaires pour marquer en contre, à l’image du deuxième-ligne Thomas Okeyo Ongera qui inscrit un essai à la 12e minute pour le Kenya à la suite d’une magnifique course.

Très mobiles, les Kényans ont asphyxié leurs adversaires et ont réussi à rattraper leurs erreurs défensives quand les Ougandais ont enfin réussi à se montrer dangereux. Malgré un soleil écrasant et une température d’environ 33 degrés, ils ont maintenu le même rythme et ont offert aux quelques 400 spectateurs présents dans le stade Maurice David de belles attaques de trois-quarts.

La fougue de John Okoth Okeyo

À la demi-heure de jeu, la nette domination kényane ne se traduisait que par une faible avance au score (14-0), l’arbitre ayant refusé deux essais pour en-avant. Quatre minutes plus tard, le demi-de-mêlée Samuel Mosiori Asati trompait à son tour la défense ougandaise pour aplatir le ballon. Et la fin de première mi-temps a viré au cauchemar pour l’Ouganda : réduit à 14 après l'expulsion temporaire d’un de ses joueurs, il a encaissé un 4e essai, signé Bethwel Anami Muteshi.

Le Kenya ne s’est pas contenté de gérer sa large avance (28-0) en deuxième mi-temps, les Simbas continuant à dominer largement la rencontre. Acculés dans leurs 22 mètres, les Ougandais ont vaillamment défendu mais n’ont rien pu faire contre la fougue de John Okoth Okeyo qui a signé un doublé à la 45e minute. Le sixième essai est lui arrivé à la 56e minute, après un beau travail de pilonnage des avants conclu par Brian Otiengo Juma.

Dans un dernier baroud d’honneur, les Ougandais ont enfin réussi à porter le danger dans le camp adverse pendant le dernier quart d’heure. Avec le soutien de tout le public, Jacob Ochen a fini par marquer un essai, transformé par l’arrière Philip Wokorach, un des rares joueurs ougandais qui évolue en France.

Vainqueur 42 à 7 de ce match disputé sous un soleil de plomb, le Kenya peut désormais se reposer en vue de sa demi-finale, le 6 juillet à Marseille, contre le vainqueur du match entre le Sénégal et l’Algérie.

