Wimbledon : les Françaises Alizé Cornet et Harmony Tan éliminées en huitièmes de finale

TENNIS

Alizé Cornet et Harmony Tan, les deux Françaises qui avaient jusqu'ici réussi un bon parcours lors de cette édition du Grand Chelem londonien, ont été éliminées lundi en huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon. Il n'y a plus de joueurs français en lice.

Le drapeau tricolore ne flotte plus sur les courts londoniens. Harmony Tan, 115e mondiale, puis Alizé Cornet, 37e, ont été éliminées coup sur coup lundi 4 juillet en huitièmes de finale de Wimbledon, où elles étaient les dernières Françaises en lice.

Cornet a été battue par l'Australienne Ajla Tomljanovic (44e) 4-6, 6-4, 6-3, et ne fera donc pas mieux qu'en 2014 lorsqu'elle avait atteint pour la première fois les huitièmes du Majeur sur gazon. La Française de 32 ans a montré par moments des signes de souffrance au niveau des cuisses. Mais comme à son habitude, elle n'a pas lâché et s'est battue jusqu'au bout.

De son côté, Tan, qui avait battu Serena Williams au premier tour, a été plus nettement dominée par l'Américaine Amanda Anisimova (25e) 6-2, 6-3. À 24 ans, Tan n'avait encore jamais passé trois tours dans un tournoi du circuit principal et n'avait jamais dépassé le deuxième tour en Grand Chelem (Australie 2022 et Roland-Garros 2021).

Amanda Anisimova, 20 ans, jouera contre la lauréate 2019 Simona Halep (18e), qui a nettement dominé l'Espagnole Paula Badosa (4e) 6-1, 6-2.

Avec AFP

