Africa Rugby Cup : la Namibie rejoint le Kenya en finale

La Namibie a confirmé son rang mercredi contre le Zimbabwe (34-19) et décroché sa place pour la finale contre le Kenya. Elle veut gagner cette compétition africaine afin d’obtenir sa compétition pour la prochaine Coupe du monde de rugby.

Grande favorite de ce tournoi, la machine namibienne ne s’est pas grippée, mercredi 6 juillet, face au Zimbabwe, qu’elle a battu (34-19) en demi-finale de la Rugby Africa Cup. Numéro 2 du continent derrière l’Afrique du Sud depuis de longues années, la Namibie s’est montrée pragmatique contre une équipe du Zimbabwe qui a su rivaliser pendant les 38 premières minutes du match.

À deux minutes de la mi-temps, le score était seulement de 7-5 en faveur des Namibiens. Mais une faute du troisième-ligne zimbabwéen Jason Fraser a entraîné son expulsion temporaire et amené l’arbitre du match à siffler un essai de pénalité, qui a offert 9 points d’avance à la Namibie juste avant la mi-temps (14-5).

Les Namibiens ont su profiter de l’infériorité numérique dès la reprise du jeu, le troisième-ligne namibien Janco Venter signant un nouvel essai dès la 42e minute. Et malgré un énorme courage et une grande débauche d’énergie, les Zimbabwéens n’ont pas réussi à revenir dans la rencontre.

La Coupe du monde en ligne de mire

À l’image de leur talonneur Torsten van Jaarsveld, la sélection namibienne a pu compter sur ses joueurs expérimentés en défense pour contrer les vagues offensives et résister aux assauts zimbabwéens. Jusqu’à ce que Kelvin Kanenungo finisse par passer et aplatir le ballon dans l’en-but namibien. Un essai transformé par l’excellent demi de mêlée Hilton Mudariki (24-12).

Pour la Namibie, il n’était pas question de laisser son adversaire reprendre espoir lors des 20 dernières minutes. Et sur l’action suivante, l’ailier namibien Johann Greyling a redonné de l’air à son équipe avec un nouvel essai (29-12). À la 69e minute, Wian Conradie a aplati à son tour de ballon dans l’en-but zimbabwéen et s'est mis définitivement à l’abri.

Les Namibiens n’ont désormais plus qu’un match à gagner pour s’assurer de disputer la prochaine Coupe du monde, dans la poule A aux côtés de la France, la Nouvelle-Zélande, l’Italie et l’Uruguay. Et ils décrocheraient ainsi une septième participation consécutive à la compétition majeure du rugby mondial.

