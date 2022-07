Football féminin : Marie-Antoinette Katoto, l’arme fatale de l'équipe de France

EURO FÉMININ 2022

À 23 ans, Marie-Antoinette Katoto est la nouvelle étoile du football français. Meilleure joueuse du championnat, elle brille au sein du PSG, avec qui elle vient de signer une prolongation de contrat record. Pour sa première compétition internationale, elle compte bien marquer les esprits.

"On a hâte, mais on est tranquille." À quelques jours du premier match des Bleues dans l’Euro-féminin de football, Marie-Antoinette Katoto affiche un calme olympien.

La joueuse de 23 ans est réputée pour la maîtrise de ses émotions. Alors qu’en l’absence des stars de l’équipe, Eugénie Le Sommer et Amandine Henry, mises de côté par la sélectionneuse Corinne Diacre, tous les regards vont être braqués sur elle durant la compétition, l’attaquante aura besoin de sérénité.

Un contrat record

La joueuse a déjà été dans l’œil du cyclone ces dernières semaines, après un long bras de fer avec le PSG autour du renouvellement de son contrat. Pour conserver sa star, le club de la capitale a offert un salaire "hors norme" à l'échelle des féminines, proche de 50 000 euros brut mensuels, selon une source proche des négociations qui évoque même une somme deux fois plus élevée, en comptant la prime à la signature et les bonus prévus sur les trois saisons à venir.

En plein stage avec les Bleues, la joueuse avait sorti le lance-flammes face au PSG, en avril, se disant en "total désaccord" avec le club au cours d'un entretien à l'AFP, où elle avait réclamé de "vrais actes". "Il y a beaucoup de discussions [avec d'autres clubs]", avait-elle ajouté, se disant "ouverte à tout".

Au PSG depuis 2011, la jeune pépite de l'équipe de France suscite en effet des intérêts en France et à l'étranger ; Lyon et le FC Barcelone étant cités comme des destinations possibles. La joueuse née à Colombes, en région parisienne, sort d'une saison de haute volée à titre personnel avec 50 buts (club et sélection confondus), le titre de meilleure joueuse et meilleure buteuse du championnat de France (18 buts), auxquels s'ajoutent 7 buts en Ligue des champions et autant en Coupe de France.

De défenseuse à attaquante

Celle qui est surnommée "MAK" n’était pourtant pas destinée au départ à ce rôle de renard des surfaces. Après avoir commencé le football en 2005, Marie-Antoinette Katoto a d’abord évolué en défense, avant de passer en attaque. À 12 ans, elle est repérée par le PSG qui la recrute pour son centre de formation, malgré le manque d’enthousiasme de ses parents.

L’adolescente doit alors concilier vie scolaire et vie sportive. "On avait entraînement jusque tard, donc je rentrais souvent chez moi à 23 heures, c’était dur, mais on faisait avec. C’était une progression année par année. Au niveau de l’entraînement, de l’intensité, c’était différent de ce que j’avais connu jusque-là", a-t-elle raconté au site Foot d’Elles.

À 16 ans, en 2015, elle fait ses débuts en D1. Très vite, son talent ne laisse pas indifférents ses différents entraîneurs. "J’ai vu cette attaquante, j’étais stupéfait. C’était extraordinaire d’avoir autant de puissance, de qualité technique, de gestuelle pour une jeune qui n’avait pas encore 18 ans", a décrit Patrice Lair, son entraîneur au PSG entre 2016 et 2018, au site de la FFF.

Mais sa progression est stoppée par une série de blessures. En 2016, elle manque le Mondial-U20 après une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. À son retour, après trois mois d’absence, elle se blesse de nouveau. Il lui faut attendre la saison suivante pour enfin montrer l’étendue de son potentiel en signant 21 buts. Malgré ses statistiques prometteuses, elle n’est pas sélectionnée par Corinne Diacre pour le Mondial-2019. La sélectionneuse avait alors justifié cette décision surprise : "J'ai fait un choix fort. Il a été mûrement réfléchi. Marie-Antoinette a un énorme potentiel. Tout le monde le sait, le voit. Il m'a manqué de la performance dans les grands rendez-vous. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mise dans la liste."

La Kylian Mbappé au féminin

Malgré cette déception, année après année, l’attaquante monte en gamme allant jusqu’à décrocher un premier titre de championne de France en 2021, détrônant au passage les Lyonnaises et leurs 14 sacres de rang. Depuis, les qualificatifs élogieux ne manquent pas pour saluer ses qualités. Marie-Antoinette Katoto est souvent comparée à son homologue parisien au PSG, Kylian Mbappé. Interrogée par l’AFP à ce sujet, elle a joué la modestie : "On a deux personnalités différentes. C’est un très bon garçon, très gentil, adorable. J’aimerais avoir un peu de la confiance qu’il a en lui. Je ne dis pas que je n’en ai pas, mais je devrais avoir le juste milieu."

La nouvelle vedette des Bleues se montre aussi prudente en ce qui concerne la sélection. Alors que les Françaises, qui n’ont jamais gagné aucun titre, sont encore une fois placées parmi les favorites, elle affiche des ambitions mesurées : "On espère faire beaucoup mieux que les compétitions précédentes. Pour bien attaquer, il faut aussi une très bonne défense et on l’a, avec un bon milieu de terrain aussi. On peut faire de belles choses, on a tout à gagner. Les anciennes compétitions se sont mal passées pour l’équipe de France, donc on ne peut faire que mieux."

