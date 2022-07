JO de Paris-2024 : Emmanuel Macron va réunir les acteurs concernés pour "un point détaillé"

Le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris-2024, Tony Estanguet, avec le président français, Emmanuel Macron, en octobre 2021, au siège du comité à Saint-Denis. © François Mori, AFP

La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra a annoncé mardi la tenue d'une réunion autour du président de la République et de la Première ministre le 25 juillet pour un "point détaillé de l'avancement de la préparation des JO", à deux ans de l'événement.