Euro-féminin 2022 : la VAR prive la France d'une victoire face à l'Islande avant les quarts

COMPTE-RENDU

Les Bleues ont concédé le match nul lundi 1 à 1 face à l'Islande lors de leur troisième match de poule de l'Euro-2022. La chaleur étouffante a empêché les Françaises d'emballer le match.

Un match nul, deux buts refusés et peu d'enseignements. Avec une chaleur étouffante au New York Stadium, la France a concédé à la dernière minute le match nul lundi 18 juillet face à l'Islande (1-0).

Déjà qualifiées et assurées de terminer première de leur groupe, les Bleues se montrent tout de même concentrées. Il faut moins de 20 secondes à Melvine Malard pour cadrer le premier tir du match. Puis moins de 46 secondes pour ouvrir le score : la joueuse de l'OL combine avec Clara Mateo et trompe Sigurdardottir (1e, 1-0). Le but le plus rapide de l'Euro.

00:46 - Le but de Melvine Malard pour la France est le plus rapide de l'EURO 2022. C'est le 2e but marqué en moins d'une minute dans cette édition après celui de la Finlandaise Linda Sällström (v Espagne), soit autant que lors des 12 précédents EURO. Rapide. #ISLFRA #WEURO2022 pic.twitter.com/csGTOfS6fr — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2022

L'Islande réagit sur corner. La capitaine Gisladottir se charge du premier coup de pied de coin de l'Islande. Son centre vole au second poteau où Jonsdottir se défait du marquage pour reprendre de la tête. La transversale est touchée (11e).

Les Françaises poussent pour doubler leur avantage. Malard est en vue, elle perce côté droit avant d'adresser un bon centre. Mateo se jette mais coupe Viggosdottir repousse en catastrophe (20e). Puis Malard se présente face au but et manque sa frappe (24e). Elle était cependant hors-jeu.

Un match sans intensité

La rencontre perd ensuite en intensité, sans doute sous l'effet de la température caniculaire qu'affrontent les 22 protagonistes : 37°C annoncés en ressenti. Les Bleues s'endorment et laissent le contrôle du jeu à l'Islande. Pauline Peyraud-Magnin se troue dans sa sortie aérienne sur un corner mais Berglind Thorvaldsdottir manque sa reprise (41e). Les Françaises regagnent les vestiaires averties.

Au début de la deuxième mi-temps, Sandy Baltimore trouve la barre de l'Islande avec son tir du gauche, contrée par un pied adverse (54e). En face, les Islandaises tentent toujours de trouver la faille sur corner. Pauline Peyraud-Magnin manque à nouveau une sortie aérienne mais la capitaine Sara Bjork Gunnarsdottir manque le but (59e).

L'entrante Grace Geyoro sort les Bleues de leur torpeur. Sa frappe lointaine trouve le poteau droit de la gardienne islandaise (66e). Melvine Malard pense ensuite avoir inscrit un doublé après avoir repris le débordement de Karchaoui. Cependant, la VAR indique que la Française était hors-jeu (69e).

La France a alors pris le contrôle du match et on pense que le score ne bougera plus si ce n'est pour les Bleues. Grace Geyoro pense même avoir doublé la mise mais l'arbitre refuse son but pour une main sévère alors que l'attaquante était ceinturée par sa vis à vis (88e).

Et à la toute fin des arrêts de jeu, c'est à nouveau la VAR qui offre un penalty inespérée à l'Islande. D'une belle frappe croisée en force du droit sur penalty, l'Islandaise Dagny Brynjarsdottir trompe Pauline Peyraud-Magnin pour égaliser (90e+12, 1-1). Un but tardif qui ne change pas le sort des Islandaises, éliminées de l'Euro.

La dernière sortie avant le quart de finale face aux tenantes du titre néerlandaises s'est donc avérée avare en enseignements, la faute à la canicule qui aura paralysé le jeu.

