Euro-féminin 2022 : suivez en direct le match entre l'Islande et la France

L'attaquante islandaise Berglind Thorvaldsdottir et l'attaquante française Delphoine Cascarino.

Déja assurée de terminer en tête du groupe D avant même son dernier match lundi face à l'Islande, la France aborde ce match sans pression. Mais en l'absence de leur machine à buts Marie-Antoinette Katoto, qui a quitté l'Euro sur blessure, les Bleues vont quand même se servir de cette rencontre comme d'une répétition avant les quarts.

Les Bleues jouent, lundi 18 juillet, leur dernier match de la phase de poules face à l'Islande, à Rotherham. L'équipe de France, assurée de la première place du groupe D depuis sa victoire face à la Belgique, a déjà la tête aux quarts de finale de l'Euro. Même si le résultat importe peu, les joueuses de Corinne Diacre vont profiter de ce match pour digérer le forfait de leur attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto et apprendre à composer sans elle.

L'Islande joue, de son côté, une rencontre décisive pour accéder à la suite de la compétition. Le pays nordique est pour l'instant deuxième, à un point des Belges et des Italiennes qui ferrailleront au même moment à Manchester.

Les joueuses de Thorsteinn Halldorsson, dont le meilleur parcours à l'Euro remonte à 2013 et une qualification en quarts, peuvent espérer faire aussi bien, malgré un match nul concédé face à l'Italie (1-1) le 14 juillet après avoir mené pendant près d'une heure. Pour cela, il faudra battre à Rotherham les Bleues ou faire match nul et espérer le même résultat dans l'autre rencontre. Une défaite couplée à un 0-0 entre la Belgique et l'Italie serait aussi suffisant.

