Football : l'attaquant sénégalais Sadio Mané désigné joueur africain de l'année 2022

Le Sénégalais Sadio Mané a remporté, jeudi, le titre de footballeur africain de l'année 2022 aux CAF Awards, devant l'Égyptien Mohamed Salah et son compatriote Édouard Mendy. Il s'agit de son second sacre.

Et de deux ! Sadio Mané, l'attaquant sénégalais du Bayern Munich, a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2022 lors de la cérémonie des CAF Awards (Confédération africaine de football), jeudi 21 juillet à Rabat. Il avait déjà remporté ce prix en 2019 alors qu'il jouait à Liverpool.

Le prix n'a pas été attribué en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

Transféré cet été au club bavarois, le Sénégalais était présent à la cérémonie de remise des prix, au lendemain d'un match amical remporté 6 à 2 par sa nouvelle équipe à Washington face à DC United, lors duquel il a inscrit un but sur penalty.

Il a devancé son ex-partenaire d'attaque à Liverpool et finaliste de la CAN, l'Égyptien Mohamed Salah, et son compatriote Édouard Mendy, gardien de but de Chelsea.

Aliou Cissé et Asisat Oshoal primés

Il fut l'un des artisans du sacre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations en février 2022. Il a notamment inscrit le tir au but décisif en finale face à l'Égypte.

Sadio Mané a débuté sa carrière professionnelle à Metz (France) avant de rejoindre successivement le RB Salzbourg, Southampton, Liverpool et le Bayern Munich.

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a quant à lui remporté le prix d'entraîneur africain de l'année.

La Nigériane Asisat Oshoal, qui évolue en club à Barcelone, a de son côté remporté pour la cinquième fois le prix de joueuse africaine de l'année.

