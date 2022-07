Euro féminin 2022 : Angleterre-Suède, Allemagne-France, les affiches des demi-finales

Avant-match

Les affiches des demi-finales de l'Euro féminin 2022 sont désormais connues. Favorites de la compétition qu'elles jouent à domicile, les Anglaises vont affronter la Suède, habituée des grands rendez-vous. La France, de son côté, a réussi à vaincre la malédiction des quarts et sera opposée à l'Allemagne, l'équipe en forme du moment.

Après trois semaines de compétition, l'Euro féminin 2022 entame sa dernière ligne droite. Les favorites sont au rendez-vous des demi-finales. Hôte du tournoi et poussée par son public, l'Angleterre espère décrocher, mardi 26 juillet face à la Suède – vice-championne olympique en titre –, son billet pour la finale. La France va vivre pour sa part la première demi-finale de son histoire contre l'Allemagne, huit fois vainqueur de l'Euro.

Angleterre-Suède, mardi 26 juillet, 21 h

Alors que tout le pays rêve d'un sacre à domicile, les Anglaises ne sont plus qu'à un match de la finale. Après un premier tour tonitruant avec trois victoires et 14 buts marqués, les joueuses de Sarina Wiegman ont toutefois eu plus de difficulté en quarts de finale pour se débarrasser d'une accrocheuse équipe espagnole. Les "Lionesses" n'ont obtenu la victoire qu'après prolongation (2-1), grâce à un coup de canon de Georgia Stanway – et ont même été menées avant de réussir à renverser le match.

Après avoir perdu deux finales de l'Euro en 1984 et 2009, les Anglaises rêvent de pouvoir enfin soulever le trophée et offrir à leur nation le premier titre majeur depuis le Mondial 1966 remporté par les hommes. Mais pour atteindre Wembley, elles vont devoir dépasser l'obstacle suédois. Vice-championnes olympiques en titre et numéro 2 au classement Fifa derrière les États-Unis, les Scandinaves ont l'habitude de ce genre de rendez-vous. Championnes d'Europe en 1984 face à ces mêmes Anglaises, elles bénéficient d'une expérience considérable.

Mais même si elles affichent une équipe des plus complètes, elles paraissent toutefois moins armées que leurs adversaires. Après un début de tournoi poussif et sans leur star et capitaine Caroline Seger, touchée au talon, elles ne se sont montrées guère efficaces en quarts de finale contre la Belgique (1-0 et un seul but après 33 tirs). Pour espérer battre le pays hôte, elles vont devoir faire preuve de beaucoup plus de réalisme face au but. Avec son armada de buteuses dont l'inarrêtable Beth Mead (cinq buts depuis le début de l'Euro), l'Angleterre ne laisse en revanche pas souvent passer sa chance.

Allemagne-France, mercredi 27 juillet, 21 h

Les Bleues se sont fait peur, mais ont réussi à se défaire en quarts de finale des tenantes du titre néerlandaises (1-0 après prolongation). Après avoir buté depuis dix ans à ce même stade de la compétition, les joueuses de Corinne Diacre ont enfin pu se qualifier pour les demi-finales d'une compétition majeure. Depuis le début du tournoi, les Françaises ont montré tous les visages.

Impressionnantes lors de leur premier match expéditif contre l'Italie, elles ont été plus brouillonnes face à la Belgique et à l'Islande. Dominatrice contre les Pays-Bas, l'équipe tricolore a clairement manqué d'efficacité devant le but néerlandais, avant qu'Ève Périsset ne renverse la rencontre sur penalty. Face à l'Allemagne en demi-finale, les Françaises n'auront pas le droit à l'erreur. Alors que les Bleues sont novices à ce stade de la compétition, "Die Nationalelf" a été huit fois couronnée championne d'Europe. L'Allemagne a par ailleurs remporté ses six dernières demi-finales depuis son élimination aux tirs au but par l'Italie lors de l'édition 1993.

Après une baisse de régime ces derniers mois, l'équipe de Martina Voss-Tecklenburg est en pleine résurrection. Depuis le début de l'Euro, les Allemandes ont déroulé leur jeu. Deuxième meilleure attaque de la compétition et meilleure défense avec aucun but encaissé, la Frauen-Nationalmannschaft a toutefois été moins souveraine qu'au premier tour lors de son quart de finale contre la surprenante équipe autrichienne (2-0). Même si elle apparaît comme favorite contre les Bleues en tant que place forte du football féminin, l'Allemagne a montré quelques failles synonymes d'espoir pour Wendie Renard et ses coéquipières.

