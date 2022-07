Euro féminin 2022 : Selma Bacha, l'atout fraîcheur des Bleues

PORTRAIT

À 21 ans, Selma Bacha est en train de se faire un nom au sein de l'équipe de France à la faveur de l'Euro féminin 2022. Déjà vainqueur de nombreux trophées avec l'Olympique Lyonnais, la jeune latérale a fait des étincelles lors du quart de finale remporté contre les Pays-Bas. Face à l'Allemagne en demie, la pépite espère briller tout autant.

Élue meilleure joueuse du match de quart de finale contre les Pays-Bas, Selma Bacha a fait une entrée remarquée à l’heure de jeu. La Lyonnaise, sans complexe malgré son jeune âge (21 ans), a fait chauffer les gants de Daphne van Domselaar avec de lourdes frappes (65e, 73e). Elle a aussi servi sur corner sa capitaine Wendie Renard (66e, 90e+2), mais la gardienne néerlandaise s'est détendue parfaitement pour repousser la menace.

Tout feu tout flamme après la qualification, la jeune footballeuse a annoncé la couleur pour la suite et la demi-finale, mercredi 27 juillet, face à l’Allemagne. "Bien sûr qu'il reste du carburant", a-t-elle lancé. "Il faut tout laisser en Angleterre : nos poumons, nos cœurs, nos tripes !"

"L’ambiance dans le vestiaire, c’est de la folie, il y a eu des larmes de joie. L’Allemagne, c’est une grosse équipe, mais d’abord, il faut bien récupérer parce qu’on a eu un long match", a-t-elle également expliqué, déjà très concentrée sur la prochaine rencontre.

"Elle a mis le feu"

Alors qu’elle ne compte que dix sélections au compteur, la latérale, remplaçante en temps normal, a su se montrer déjà vitale et pourrait bien rebattre les cartes au sein de l’effectif. Ses prestations depuis le début de la compétition impressionnent ses coéquipières. "C'est une jeune joueuse, qui a une marge de progression énorme. Elle apporte sa jeunesse, sa fougue, et ça nous fait du bien dans des matches comme hier. Les Pays-Bas commençaient à être fatigués, Selma est entrée et elle a mis le feu", a ainsi souligné la milieu défensive Charlotte Bilbault.

La sélectionneuse Corinne Diacre a aussi salué son talent. "Elle fait partie de cette jeunesse qui donne beaucoup. Peut-être un peu trop parfois. Cette fougue nous fait du bien", a-t-elle commenté sur TF1.

Originaire de Lyon, Selma Bacha s’initie très tôt au ballon rond. "Sa chambre donnait sur le stade. À 4 ans, elle regardait les entraînements des seniors depuis sa fenêtre qui restait ouverte. Un soir, elle m’a demandé : 'Maman, tu crois que moi aussi je jouerai sur le terrain un jour ?'", avait raconté sa mère, Molka Aouni, à L'Équipière. Selma Bacha fait ainsi ses classes au FC Gerland dès l’âge de 5 ans, avant de porter le maillot de son club de cœur, l’Olympique Lyonnais (OL), trois ans plus tard. En 2017, à 16 ans seulement, elle y signe son premier contrat professionnel.

Sa carrière est lancée à vitesse grand V. En 2018, elle est déjà nommée pour les trophées UNFP de meilleur espoir de la saison. Malgré sa petite taille, elle impressionne par sa vitesse et sa frappe de balle. Elle intègre ainsi rapidement les équipes de France espoirs. En 2019, elle décroche le titre de championne d’Europe avec les U19.

"Un peu fofolle parfois"

Mais les saisons suivantes s’avèrent plus compliquées, marquées par des blessures et des changements d’entraîneurs. Comme l’explique L’Équipe, la jeune femme n’hésite pas à se faire aider par un coach mental. "Peut-être que parfois ma gestion des émotions n’est pas très bonne. Je travaille sur cela au quotidien. Quand tu enchaînes tous les deux-trois jours, ça fait du bien d’avoir quelqu’un qui te suit à l’extérieur, à qui tu te racontes", a-t-elle confié au quotidien sportif.

Surnommée "Brutus", Selma Bacha est en effet connue pour son tempérament explosif sur et en dehors du terrain. "Elle est joyeuse, rigolote, un peu fofolle parfois. C’est ce qu’on aime. Elle met de la gaîté, beaucoup de bonne humeur. C’est un petit rayon de soleil", a résumé sa coéquipière Kadidiatou Diani auprès de L’Équipe.

"Elle fait tout à fond, ça part de très bons sentiments, mais parfois elle se précipite. Elle va canaliser tout ça et dans quelques années, elle comprendra. Selma a un sacré caractère, mais on ne devient pas champion sans caractère", avait aussi dit à L’Équipière sa capitaine Wendie Renard, qui joue pour elle le rôle de grande sœur à l’OL.

Avec un tel modèle, Selma Bacha a appris peu à peu à contrôler son tempérament et a encore amélioré son jeu. Sa dernière saison le prouve. Avec l’OL, elle a remporté son quatrième championnat de France et sa quatrième Ligue des champions. "Cette année à Lyon m’a permis de franchir certaines étapes. J’en suis très fière, mais maintenant je suis concentrée sur l’Euro 2022. J’ai fait une bonne saison, mais il faut confirmer maintenant", avait-elle déclaré au micro de RMC Sport avant le début de la compétition européenne. Ses futures adversaires allemandes sont prévenues.

