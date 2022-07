Tour de France Femmes : Annemiek van Vleuten en route vers la victoire

Les 111 cyclistes du Tour de France Femmes se sont élancées dimanche 31 juillet pour la dernière étape de la compétition, en direction de la Super Planche des Belles Filles, dans les Vosges. Une ultime épreuve de montagne qui devrait voir consacrer la néerlandaise Annemiek van Vleuten.

Clap de fin pour le premier Tour de France Femmes. Les cyclistes se sont élancées dimanche 31 juillet pour la 8e et ultime étape de la compétition, en direction de la Super Planche des Belles Filles, dans les Vosges. Et s'il lui aura fallu un numéro en solo et un "petit miracle", la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, nouvelle maillot jaune, semble désormais toucher du doigt la victoire. À 39 ans, la grimpeuse a écrasé la concurrence samedi, lors de la 7e étape, prenant trois minutes d'avance sur ses adversaires.

La Néerlandaise Demi Vollering, seule capable de rivaliser un temps seulement avec Annemiek van Vleuten, occupe la deuxième place du classement général, devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, reléguée à plus de quatre minutes et demie. La grimpeuse française Juliette Labous, qui connaît par cœur ce terrain vosgien dont elle est originaire, talonne quant à elle à la quatrième place et peut encore espérer atteindre le top 3.

S'il y a ainsi peu de doutes sur qui sera la gagnante de ce Tour de France Femmes, cette dernière étape sera marquée par une ultime grosse difficulté avec la Super Planche des Belles Filles, une ascension mythique de 7 km. De quoi terminer de façon spectaculaire cette première édition de la compétition.

