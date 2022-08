À 17 ans, David Popovici est déjà le nouveau phénomène de la natation mondiale

PORTRAIT

Champion du 100 m nage libre puis du 200 m, David Popovici, 17 ans, éclabousse les championnats d'Europe de natation de son talent. De quoi prédire une carrière hors norme au prodige roumain.

Où s'arrêtera David Popovici ? La question se pose alors que le prodige roumain de 17 ans est en démonstration aux championnats d'Europe de natation à Rome. Lundi 15 août, il est devenu champion d'Europe du 200 m nage libre (1'42''97) mais également le troisième meilleur performeur de tous les temps sur cette distance.

Dans l'histoire de la natation, ils ne sont que deux à être allés plus vite que lui sur deux hectomètres : Paul Biedermann, qui a établi le record en 2009 (1'42''00) à une époque où les combinaisons étaient autorisées, et la légende américaine Michael Phelps, pour un petit centième (1'42''96).

🏊‍♂️ 200M NAGE LIBRE - TOP 7 DE TOUS LES TEMPS :

1. Paul Bidermann 🇩🇪 1:42.00 WR

2. Michael Phelps 🇺🇸 1:42.96

3. David Popovici 🇷🇴 1:42.97 ('22)

4. Yannick Agnel 🇫🇷 1:43.14

5. Danila Izotov 🇷🇺 1:43.90

6. Ian Thorpe 🇦🇺 1:44.06

7. Thomas Dean 🇬🇧 1:44.22 https://t.co/3CtaIERCo9 — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) August 15, 2022

Interrogé en début de semaine sur la possibilité de s'approcher du record du monde du nageur allemand, établi dans cette même piscine du Foro Italico, Popovici, philosophe, avait répondu : "Paul est humain, il était humain quand il a battu le record, et nous sommes tous humains. Je pense que c'est aussi simple que ça."

Il avait commencé son week-end tout aussi "simplement" : un titre sur 100 m et surtout un record du monde sur la distance. Popovici a ainsi amélioré de cinq centièmes la marque du Brésilien César Cielo, qui datait de 2009, en nageant l'aller-retour en 46"86. Une marque qui avait été établie avec l'aide d'une combinaison, qui plus est.

Un ancien fainéant devenu ascète

David Popovici est né en Roumanie en 2004, l'année où Michael Phelps faisait ses débuts olympiques en Grèce. Ses parents le lancent dans la natation sur les conseils d'un médecin, avant tout pour corriger des problèmes de scoliose.

Son talent apparaît rapidement comme une évidence. Il intègre alors le club d'Adrian Radulescu, qu'il appelle encore aujourd'hui "M. Adri". Un entraîneur avec lequel il développe une relation fusionnelle.

Le coach assure que son poulain a les jambes – et les bras – ainsi que la tête pour s'imposer. Il raconte cette anecdote : "On était en stage, il devait avoir dix ans, on a organisé une compétition avec des nageurs du même âge. Vingt-cinq mètres à nager et le dernier était éliminé. Deux garçons étaient meilleurs que lui, on a commencé le jeu. Chaque fois, David finissait avant-dernier. Devant, ils voulaient prouver qu'ils étaient bons et ils se sont fatigués. En finale, le dernier n'avait plus d'énergie et David a gagné. Donc à dix ans, il avait déjà l'intelligence et le talent."

"Il n'était pas facile à entraîner mais il avait quelque chose de spécial : l'esprit de compétition, en plus de l'intelligence et du talent. Quand il le voulait, il nageait incroyablement vite pour le peu d'entraînement qu'il s'infligeait", se souvient son entraîneur dans L'Équipe. "Un minimum d'effort pour un maximum d'impact. Ça a vraiment été un défi de réussir à activer cet esprit de compétition pour qu'il accepte de travailler."

Le dilettante d'hier s'est mué en compétiteur hors pair. "J'ai battu mon premier record national à dix ans. Ensuite, je suis devenu accro au sentiment que procure la plus haute marche du podium", a-t-il raconté dans une interview à la Fédération internationale.

La vie d'un nageur de haut niveau ressemble à un sacerdoce. Il faut être dans la piscine dès potron-minet, travailler jusqu'à l'épuisement, ne jamais sortir le soir. Loin de la vie d'un adolescent normal. Plus d'un athlète s'y est brûlé, à l'image de Laure Manaudou ou de Ian Thorpe, qui ont tous les deux annoncé une première retraite sportive dès l'âge de 22 et 23 ans. David Popovici, lui, semble se complaire dans la vie de moine qui est la sienne, assurant que "M. Adri" lui a montré que la natation était un "plaisir".

Dans la lumière à Tokyo, consacré à Budapest

C'est déjà à Rome, lors des championnats d'Europe juniors en 2021, qu'il envoie un premier message à la planète natation. Il pulvérise le record du monde junior sur 100 m avec un 47"30. C'est au passage la meilleure performance mondiale de l'année, un centième devant les 47"31 de Kliment Kolesnikov.

Popovici confirme quelques semaines plus tard. Plus jeune membre de la délégation roumaine aux JO de Tokyo, il manque de peu une première médaille olympique : deux centièmes le séparent du bronze en finale du 200 m nage libre. Tout le monde aura désormais un œil sur le prodige, qui n'a même pas terminé sa croissance.

Celle-ci est bien terminée lorsqu'il se présente aux championnats du monde de Budapest. Avec ses bras interminables, ses 2,05 m d'envergure et son mètre 90 pour 80 kg, David Popovici impressionne. Il réussit le doublé 100 m / 200 m, une performance jusque-là seulement réalisée par l'Américain Jim Montgomery en 1973. Certes, Caeleb Dressel, le nageur le plus dominant du moment, était absent, mais l'exploit est remarquable. Dans la foulée, il confirme sa domination chez lui, à Bucarest, aux championnats d'Europe juniors, avec trois titres (50 m / 100 m / 200 m nage libre).

Impressionnées par ses performances olympiques, plusieurs universités américaines lui proposent alors de venir s'entraîner chez elles. Mais contrairement à un autre prodige, le Français Léon Marchand parti s'entraîner en Arizona, lui préfère rester en Roumanie aux côtés de son entraîneur de toujours, Adrian Radulescu.

Un brin insolent, David Popovici assure que son fol été n'est pas terminé. Dès mercredi, il s'alignera pour les séries du 400 m, une distance qu'il pratique moins. Puis il s'envolera pour Lima au Pérou afin de disputer les championnats du monde juniors, où on voit mal qui pourrait contester sa domination.

