TOUR D'EUROPE

Foot européen : le PSG écrase déjà la Ligue 1, Arsenal leader en Angleterre

Le trio Mbappé-Neymar-Messi a brillé, dimanche 21 août, face à Lille. © Denis Charlet, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 6 mn

Messi, Neymar, et Mbappé portent le PSG et continuent d'envoyer un message au reste de la Ligue 1, à l'image de sa large victoire 7 à 1 contre Lille. En Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid ont gagné, tandis que le Bayern Munich est déjà leader en Bundesliga.