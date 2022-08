"Merci le football" : la meilleure buteuse de l'Angleterre Ellen White prend sa retraite

L'attaquante Ellen White, récente championne d'Europe avec l'Angleterre et joueuse de Manchester City, a annoncé, lundi, prendre sa retraite à l'âge de 33 ans. Elle est la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection des "Three Lionesses".

"Cette décision est de celles que j'ai toujours voulu prendre à MES conditions. Et c'est MON moment de dire au revoir au football pour voir la prochaine génération briller." Dans un long message publié, lundi 22 août, sur Twitter, l'attaquante Ellen White, meilleure buteuse de l'histoire de la sélection anglaise et récente championne d'Europe de football, a annoncé qu'elle avait décidé de prendre sa retraite à 33 ans.

"Merci le football" a tweeté la joueuse, pour dévoiler "l'une des décisions les plus difficiles de (sa) vie". Auteure de 52 buts en 113 sélections avec les "Lionesses", la joueuse a décidé de s'arrêter au sommet, trois semaines après la victoire (2-1, a.p.) contre l'Allemagne, à Wembley, en finale d'une compétition dont elle a disputé tous les matches.

"Elle a tellement donné pour l'Angleterre et on est si fières d'elle (...) Je savais déjà que c'était une grande joueuse, mais j'ai découvert une personne encore meilleure. Elle nous manquera mais je comprends entièrement sa décision de prendre une autre direction", a expliqué la sélectionneure Sarina Wiegman, qui a loué "son professionnalisme, son activité et son réalisme de classe mondiale" dans le communiqué de la fédération.

Preuve de l'actuelle popularité des "Three Lionesses" après leur titre à l'Euro-2022, l'annonce de la retraite de la légende anglaise a fait la une du journal The Independent. Elle avait également remporté la médaille de bronze au Mondial-2015 et à l'Euro-2019 avec la sélection.

En club, White a débuté sa carrière professionnelle à Chelsea en 2005, avant de rejoindre Leeds Carnegie, puis Arsenal, Notts County, Birmingham et Manchester City depuis 2019.

