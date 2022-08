Les Pogba, de la passion du football aux accusations d'extorsion

frères ennemis

Paul Pogba, sa mère Yeo Moriba, ses frères jumeaux Florentin et Mathias… Le clan Pogba, souvent présenté comme uni et fusionnel, se déchire après que l'un des jumeaux ait menacé de révélations l'international français, qui en retour l'accuse de tentatives d'extorsion. Portraits des quatre membres de cette famille de fous du football.

Publicité Lire la suite

Ce 15 juillet 2018, la soirée est parfaite pour l'Équipe de France et les Pogba. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, les Bleus battent la Croatie 4 à 2 et remportent la deuxième Coupe du monde de leur histoire. Au cours de la compétition, le milieu Paul Pogba a brillé et s'est imposé comme le charismatique leader d'une génération qui avait faim de trophées. Au moment de célébrer, les Bleus invitent sa mère Yeo Moriba et ses deux frères, Florentin et Mathias, pour partager avec eux ce moment unique. Les images font le tour du monde : ils représentent l'incarnation même d'une famille unie par le football.

Un peu plus de quatre ans plus tard, cette belle photo vient d'être déchirée d'un coup sec. Samedi 27 août, Mathias Pogba a promis sur Twitter de "grandes révélations" sur son cadet. Le "monde entier" mérite "de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il (Paul Pogba) mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance".

En retour, Paul Pogba dénonce une tentative d'extorsion de son frère. Selon Franceinfo, des maîtres-chanteurs lui réclament 13 millions d'euros sous peine de divulguer la vidéo d'une tentative de maraboutage de Kylian Mbappé, partenaire de Paul Pogba en équipe de France.

Qui sont les membres de la famille Pogba, autrefois fusionnelle mais qui se déchire aujourd'hui ?

Paul Pogba : le prodige du football

Paul Pogba en 2016 sous le maillot de la Juventus Turin. © Giuseppe Cacace, AFP

Paul est le centre de gravité de la famille Pogba. Adolescent au talent hors normes, il est vite détecté par le centre de formation du Havre avant de s'exiler à Manchester United, qui le débauche à l'âge de 15 ans. C'est cependant du côté de la Juventus Turin, trois ans plus tard, qu'il se révèle aux yeux du grand public.

À Turin, "c'est là où je suis devenu un homme", assure ainsi le milieu de terrain français dans le documentaire consacré à sa carrière sur Prime Video. Il y remporte le titre de Golden Boy (meilleur jeune européen) en 2013, quatre championnats d’Italie (2013, 2014, 2015, 2016), une coupe d’Italie (2015), deux supercoupes d’Italie (2013, 2015) et dispute une finale de Ligue des champions en 2015.

En 2016, Paul Pogba est transféré vers son ancien club Manchester United pour la somme de 105 millions d'euros, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire au moment de sa signature. Un retour chez les "Red Devils" compliqué : il n'y remporte qu'une Coupe de la Ligue et une Ligue Europa en 2017. Sur ce maigre bilan, il a signé son retour à la Juventus durant l'été 2022. À Manchester, "La Pioche" s'était attiré les critiques des supporters en raison de performances irrégulières et en deçà de ce qu'il propose en équipe de France.

En effet, c'est souvent chez les Bleus que Paul Pogba se sublime. Depuis sa première sélection en 2014, Paul Pogba fait partie des cadres du groupe bâti par Didier Deschamps. Lors du Mondial-2018, on l'a vu se muer en leader d'hommes pour aller décrocher le titre mondial.

L'affaire qui éclate aujourd'hui fragilise cependant sa position au sein des Bleus. Déjà miné par une saison quasi blanche sur le plan des performances et une blessure au ménisque qui entretiennent l'incertitude quant à ses capacités à tenir son rôle lors du mondial à venir au Qatar, Paul Pogba se retrouve accusé d'avoir tenté de marabouter son coéquipier Kylian Mbappé. Le sélectionneur Didier Deschamps doit s'arracher les cheveux pour arranger la situation.

Mathias Pogba : au cœur de l'affaire

Mathias Pogba au Mondial-2018 en Russie © Franck Fife, AFP

Frère jumeau de Florentin et grand frère de Paul, le natif de Conakry est également footballeur professionnel. Cependant, l'attaquant de formation est celui qui a connu la carrière la plus sinueuse, avec 13 clubs en 13 ans, atterrissant en 2021 à Belfort (N2, 4e division) où il n'a pas laissé un souvenir impérissable, disputant seulement douze matches. Il a également disputé 5 matches avec l'équipe nationale de Guinée.

"Paul est le chouchou et toujours dans les bras de notre maman", expliquait Florentin dans l'Équipe en 2016. "J'étais plus proche de Mathias. Lui, il n'était jamais médiatisé. C'était chiant pour lui d'être appelé le 'petit frère de Paul', 'le frère de Florentin' ou plus souvent 'le frère Pogba'."

Ces derniers mois, Mathias Pogba s'est recentré sur son après-carrière. Il a ouvert un barbier avec son jumeau à Paris. Il a fait partie des chroniqueurs réguliers de l'émission de télévision "L'Équipe du soir", sur la chaîne L'Équipe. Il a également créé Golden score, une association visant à aider les sportifs de haut-niveau à se reconvertir. C'est d'ailleurs lors de la soirée de lancement de l'association que les deux frères ont été aperçus pour la dernière fois ensemble en public. C'était en mars 2022, quelques jours à peine avant les premières tentatives de chantage, dont Paul accuse son frère.

Le 28 août, Mathias a réagi aux premières révélations sur l'audition de son frère par la police en postant quelques messages sur Twitter. "Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison", a-t-il écrit.

"Tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, a-t-il ajouté, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre."

Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Yeo Moriba : la matriarche

Yeo Moriba, mère de Paul Pogba, sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde en Russie. © Odd Andersen, AFP

Dans ce qui est devenu "l'affaire Pogba", la mère a clairement pris parti. Elle a cosigné le communiqué de Paul et son avocate.

Native de Guinée, Yeo Moriba a joué dans sa jeunesse pour l'équipe nationale féminine. Avec son mari, ils ont émigré définitivement vers la France entre la naissance des jumeaux Mathias et Florentin et celle de Paul. Le couple divorce alors que le cadet fête ses deux ans. Yeo Moriba élève alors seule ses fils dans un HLM du quartier de la Renardière, à Roissy-en-Brie. Tous les trois se destinent à devenir professionnels, mais elle assure avoir vu que Paul Pogba était "le plus doué, depuis tout petit".

Sans être omniprésente, elle est impliquée dans plusieurs grandes décisions de la carrière de son fils. Elle monte au front face à Jean-Michel Aulas, le patron des présidents de clubs français, lorsque son fils veut quitter le centre de formation du Havre à 15 ans pour celui de Manchester United. C'est encore elle qui monte au créneau face à Alex Ferguson quelques années plus tard et qui annonce que son fils partira pour la Juventus.

🇬🇳 La Guinée sème des graines de #Championnes💫



🔍 Zoom sur ce programme soutenu par la #FIFA, l'@AFD_France et @PlanFrance ✊



🤩 Et rencontre avec Yeo Moriba, maman des frères #Pogba, et ambassadrice du football féminin guinéen



👉https://t.co/Ob71AVQ37Q pic.twitter.com/m7oXUUilQJ — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) May 23, 2022

Très proche de sa mère, Paul Pogba lui a offert un appartement à Bussy -Saint-Georges (Seine-et-Marne). Yeo Moriba lui rend régulièrement visite et assiste à la quasi-totalité de ses matches avec l'équipe de France, tout comme ses deux frères.

En 2019, elle a été nommée ambassadrice du football féminin par la Fédération guinéenne de football (Feguifoot). Elle y voyage régulièrement pour remplir ces fonctions ainsi que pour des œuvres humanitaires au nom de son fils.

Florentin Pogba : le discret

Florentin Pogba ( à gauche) sous le maillot de Saint-Étienne a affronté son frère Paul en 2017, lors d'un match de Ligue Europa. © Oli Scarff, AFP

La carrière de Florentin Pogba est loin d'avoir atteint les sommets de son frère. Alors que ce dernier navigue entre la Juventus Turin et Manchester United, il a connu une trajectoire plus modeste. Après s'être testé au Celta Vigo avec son jumeau Mathias en juniors, le défenseur de la famille a connu une longue carrière entre Sedan, Saint-Étienne, Gençlerbirligi (Turquie), Atlanta, Sochaux et désormais le club indien de Mohun Bagan.

Né à Conakry et Franco-Guinéen, Florentin a opté pour le maillot du Syli national malgré une convocation chez les Bleuets. Il a disputé 31 matches avec la Guinée et avait été convoqué pour la CAN au Cameroun en 2022, qu'une blessure l'a empêché de disputer.

Il est le seul membre de la fratrie à ne pas avoir réagi au conflit familial.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne