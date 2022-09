Affaire Pogba : l'enquête confiée à deux juges d'instruction en France

Paul Pogba lors d'un match de charité à Tours en décembre 2019. © Guillaume Souvant, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Le parquet de Paris annonce vendredi l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "extorsion avec arme en bande organisée" et "enlèvement et séquestration", notamment, à la suite d'une plainte du milieu de terrain des Bleus Paul Pogba contre l'un de ses frères, Mathias, et des amis d'enfance.