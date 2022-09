Ligue des champions : suivez en direct le choc entre le PSG et la Juventus Turin

Le PSG affronte la Juventus mardi au Parc des princes, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions. Un choc à suivre en direct sur France24.com à partir de 21 h (heure de Paris).

C'est l'heure de vérite pour Christophe Galtier et le PSG. La saison de Paris débute réellement mardi 6 septembre, avec l'entame de la Ligue des champions contre la Juventus Turin (21 h). Le trio Messi-Neymar-Mbappé et le nouvel entraîneur sont déjà attendus au tournant.

Avec la fin de l'ère Mauricio Pochettino, la mise en place d'une direction sportive inédite et un mercato très actif, Paris s'est offert un sérieux lifting cet été, mais une chose n'a pas varié : la C1 reste l'objectif suprême des propriétaires qatariens malgré les échecs répétés dans l'épreuve-reine, si on met de côté la finale de 2020 et la demi-finale de 2021.

Suivez notre live à partir de 21 h (heure de Paris).

