Christophe Galtier regrette ses propos polémiques sur les déplacements en avion du PSG

L'entraîneur du Paris Saint Germain Christophe Galtier, qui a proposé que son équipe fasse ses prochains déplacements en "char à voile" plutôt qu'en avion, a fait son mea-culpa, mardi. Il estime que son ironie était de "mauvais goût".

Les propos polémiques de l'entraîneur du Paris-Saint-Germain sont mal passés. La veille, en conférence de presse, il avait proposé que son équipe fasse ses prochains déplacements en "char à voile", plutôt qu'en avion comme elle l'a fait ce week-end pour se rendre à Nantes.

Christophe Galtier a fait son mea-culpa, mardi 6 septembre. "Croyez-moi que je suis concerné sur les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons (...) On n'est pas hors-sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette", a plaidé le technicien au micro de Canal+.

Pour autant, il a défendu les pratiques de son club. "J'ai des joueurs qui font très attention au climat, j'ai des joueurs sérieux, on a un club qui fait attention. On a fait 2 h 45 de bus pour aller à Lille, au retour 2 h 45 de bus, on est conscient des enjeux sur le plan climatique", a-t-il fait valoir. Le club a prévu de le refaire "lorsque c'est possible", pour Troyes, Reims, Auxerre et Lens.

Conscient d'avoir commis son premier impair de communication depuis sa nomination cet été, Christophe Galtier a néanmoins dit en tirer les leçons : "Je crois qu'en France, ce n'est plus possible de faire de l'humour... Même si ma blague n'était pas top et je l'ai su rapidement en rentrant à la maison."

Un "carton rouge climatique"

Les propos ont suscité des réactions outrées de nombreux responsables politiques, dont la Première ministre Élisabeth Borne. Ils ont fustigé la désinvolture du coach sur un sujet, le changement climatique, devenu ultra sensible après un été 2022 marqué par trois canicules et des incendies à répétition.

Les ONG ont également été atterrées. Dans la soirée, juste avant la rencontre de Ligue des champions remporté 2 à 1 face à la Juventus avec un doublé de Mbappé, Greenpeace a déployé tout près du Parc des Princes un char à voile et des banderoles pour décerner un "carton rouge climatique" au club.

Un recours au train fréquent pour les clubs anglais

Selon une étude de la Ligue de football professionnel (LFP), sur l'ensemble des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2019-2020, 65 % des trajets des équipes ont été effectués en avion, 31 % en bus et 4 % en train.

Dans les principaux championnats étrangers, en Italie, Espagne et Allemagne, le recours au train n'est pas rare.

En Angleterre, avec sept clubs à Londres – plus d'un tiers du championnat –, les déplacements sont plus courts et même les clubs de Manchester ou Liverpool ne rechignent pas à affréter des trains pour se rendre dans la capitale. En octobre 2021, Manchester United avait cependant été éreinté pour avoir pris l'avion pour se rendre à Leicester, à 160 km par la route, soit un vol de dix minutes.

