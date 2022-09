Ligue des champions : suivez en direct Tottenham - Marseille

LIVEBLOG

Dans le groupe D de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille voyage à Londres pour y défier Tottenham. Alors que le club français a concédé 11 défaites lors de ses 12 derniers matches de poules dans la compétition, l'équipe anglaise fait son retour en C1 après deux ans d'absence.

L'Olympique de Marseille débute, mercredi 7 septembre, son nouveau parcours européen à Londres, face à Tottenham, l'équipe la plus cotée d'un groupe, qui laisse aux Marseillais quelques raisons de rêver.

Les joueurs d'Igor Tudor peuvent caresser l'espoir de voir les huitièmes de finale et de faire mieux que lors des deux dernières participations marseillaises en C1, qui avaient viré au calvaire. En 2013-2014, avec Elie Baup aux commandes, Marseille avait perdu ses six matches de poule, et en 2020-2021, André Villas-Boas et ses hommes n'avaient pris que trois points (une victoire, cinq défaites).

Suivez en direct le match à partir de 21 h sur notre liveblog.

