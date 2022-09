À deux mois du Mondial, Noël le Graët, le "Menhir" du foot français, sur la sellette

01:42 Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, en mars 2021. © Franck Fife, AFP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Dysfonctionnements en série, un président sur la sellette pour son management et son comportement avec des employées... la fédération française de football et son dirigeant, Noël Le Graët, sont sous une énorme pression depuis les révélations du magazine So Foot, qui ont abouti vendredi au lancement d'un audit par le ministère des Sports.