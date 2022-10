Ligue des champions : le Bayern et Naples surpuissants, Barcelone cède contre l'Inter

Les matches de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, mardi 4 octobre, ont vu le Bayern Munich et Naples signer des cartons respectivement contre le Viktoria Plzen (5-0) et contre l'Ajax Amsterdam (6-1). L'Inter Milan a remporté le choc contre le Barça (1-0), tandis que l'étonnant Bruges domine plus que jamais le groupe B.

Groupe A : Naples en mode bulldozer, Liverpool dans le bon tempo

Ce Napoli applique en Europe la même recette à succès qu'en Italie : dominer en marquant beaucoup. Leader de la Serie A avec la meilleure attaque, le club napolitain en fait de même dans le groupe A, où il occupe la première place avec un ratio de buts impressionnant. Après des victoires contre Liverpool (4-1) et contre les Glasgow Rangers (3-0), Naples est allé infliger une humiliation à l'Ajax aux Pays-Bas avec un succès fleuve sur le score de 6-1. Les Italiens possèdent, de loin, la meilleure attaque de cette phase de groupes de la Ligue des champions avec déjà 13 réalisations.

Dans l'autre match du soir, Liverpool a pris le dessus sur les Rangers (2-0, buts de Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah). Les Reds prennent seuls la deuxième place du groupe A avec 6 points, tandis que le club de Glasgow reste à 0 point.

Groupe B : Bruges impose sa loi, Griezmann se loupe

Quand le tirage au sort de cette phase de groupes a eu lieu, le Club Bruges n'était pas attendu comme un favori du groupe B, où les parieurs misaient davantage sur des habitués comme l'Atlético de Madrid et le FC Porto. À mi-parcours de ce premier tour, c'est pourtant bien le champion de Belgique qui mène la danse. Les Belges, victorieux de l'Atlético 2-0, sont en tête du groupe avec 9 points. Le club espagnol, lui, enchaîne un deuxième revers de rang. Et Antoine Griezmann, titularisé par Diego Simeone, n'a pas été en réussite : le Français a catapulté un penalty sur la barre transversale.

Dos au mur après deux défaites, le FC Porto a réagi en domptant le Bayer Leverkusen au Stade du Dragon (2-0). Un résultat qui laisse Bruges s'envoler avec 9 points, tandis que Porto, Leverkusen et l'Atlético ont tous 3 unités à leur compteur.

L'attaquant de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, quitte le terrain de Bruges tête basse, le 4 octobre 2022.

Groupe C : le Bayern sans rival, l'Inter en fête

La balade du Bayern Munich se poursuit sans accroc dans le groupe C. Comme attendu, le mastodonte allemand est au-dessus du lot. Les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée du modeste Viktoria Plzen (5-0). Leroy Sané a inscrit un doublé qui lui permet d'être au moins provisoirement le meilleur buteur de la compétition (4 buts), et Serge Gnabry, Sadio Mané et Éric-Maxim Choupo-Moting ont participé à la fête aussi. Le Bayern n'a toujours pas encaissé un but dans ce premier tour.

L'Inter Milan, de son côté, a dû batailler pour s'imposer dans l'importantissime match face au FC Barcelone (1-0). Hakan Calhanoglu a délivré les supporters lombards juste avant la pause. Le Barça a eu beau pousser ensuite, il n'a pas réussi à forcer le verrou italien, malgré plusieurs situations chaudes. L'égalisation de Pedri à la 67e a été annulée par l'assistance vidéo à cause d'une main d'Ansu Fati. Les Catalans ont aussi protesté quand l'arbitre a décidé de ne pas accorder de penalty pour une possible main de Denzel Dumfries, à quelques minutes du terme du match. Si l'on considère que la première place est promise au Bayern, l'Inter a pris l'ascendant le premier sur le Barça dans la course au deuxième strapontin.

Groupe D : Tottenham et Francfort ne profitent pas de la chute du Sporting

Après la victoire de l'Olympique de Marseille contre le Sporting Portugal (4-1), Tottenham et l'Eintracht Francfort avaient l'occasion de rejoindre le club portugais en tête du groupe D. Mais le match nul 0-0 entre les deux équipes n'arrange personne. Le Sporting reste leader tandis que les Spurs et les vainqueurs de la Ligue Europa restent à égalité avec 4 points. L'OM est toujours dernier, mais avec ses 3 points, le club phocéen est en embuscade.

