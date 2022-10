Ligue des champions : Marseille se réveille contre le Sporting et reprend espoir

COMPTE-RENDU

L'Olympique de Marseille a engrangé sa première victoire dans cette Ligue des champions 2022-2023, mardi 4 octobre contre le Sporting Portugal (4-1). Pris à la gorge d'entrée, les Phocéens ont renversé la vapeur au cours d'une première période folle. Le rêve d'une qualification pour les huitièmes de finale redevient réalisable.

Publicité Lire la suite

Frustrés après les revers subis contre Tottenham (0-2) et contre l'Eintracht Francfort (0-1), les Marseillais étaient dos au mur à l'heure de se mesurer au Sporting Portugal, leader du groupe D de la Ligue des champions. S'ils ne glanaient pas enfin des points, l'objectif de décrocher une place pour le tour suivant aurait pris énormément de plomb dans l'aile. Igor Tudor et ses hommes se savaient attendus.

Le contexte de ce défi n'était pas idéal car les Marseillais étaient privés de leurs supporters en raison du huis clos imposé au Stade Vélodrome, conséquence des débordements autour du précédent match européen contre Francfort. Et dernier ingrédient de ce rendez-vous européen : un coup d'envoi retardé de plus de 20 minutes, le bus de l'équipe portugaise ayant été victime des aléas des embouteillages de la cité phocéenne. Et tant pis si cela a beaucoup agacé le coach Tudor.

Le technicien croate, déjà remonté, n'a certainement pas décoléré quand le Sporting a cueilli à froid son équipe. Trincao, pas pressé par la défense marseillaise, n'a eu aucun mal à se mettre en position de tir et à ouvrir le score d'un tir enroulé après... 51 secondes de jeu. Un début de match cauchemardesque pour les Ciel et Blanc.

Adan coule le Sporting, Harit se déchaîne

Les Portugais, bien partis pour obtenir dans les Bouches-du-Rhône un troisième succès en trois matches européens, ont vite perdu leur sourire. Un homme dans leurs rangs a précipité leur chute : l'expérimenté gardien et capitaine, Antonio Adan.

L'Espagnol s'est mis à la faute en ne dégageant pas assez vite un ballon transmis par un coéquipier. Alexis Sanchez s'est précipité pour mettre la pression, avec succès : le Marseillais a contré le dégagement d'Adan et égalisé avec de la réussite (13e). Dans la foulée, l'OM a pris les commandes grâce à une belle tête plongeante signée Amine Harit, à la réception d'un centre de Jonathan Clauss (16e).

Puis, Adan a commis une nouvelle erreur grossière en allant toucher le ballon de la main en dehors de sa surface, devant Nuno Tavares. L'arbitre, Davide Massa, n'a eu d'autre option que de l'expulser. Son remplaçant, Franco Israel, n'a pas eu le temps de prendre ses marques. Leonardo Balerdi, de la tête sur un corner botté par Harit, a inscrit le but du 3-1 deux minutes après (28e).

En seconde période, les Marseillais, en supériorité numérique, ont géré leur avance sans frayeur et ont finalement inscrit un dernier but par Chancel Mbemba (84e). Malgré l'absence du public, c'est une belle soirée pour les Ciel et Blanc. Avec ces trois premiers points, ils se relancent pleinement dans la course à une qualification pour les huitièmes de finale. De plus, ils ont inscrit quatre buts à une équipe qui était resté imperméable lors de ses deux premiers matches. Cela permet à l'OM d'avoir désormais une différence de buts positive (+1).

Autant de bonnes nouvelles à confirmer dès le prochain match, toujours contre le Sporting, mais à Lisbonne cette fois. Ce sera mercredi 12 octobre.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne